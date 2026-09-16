Revolut, hacker clonano Pec della polizia: cosa è successo

Una Pec istituzionale appartenente a una forza di polizia italiana è stata clonata e utilizzata da un gruppo di hacker per ottenere da Revolut dati personali e finanziari di alcuni clienti. Sulla vicenda indaga la Polizia Postale di Roma, con le ipotesi di reato accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica. I criminali informatici avrebbero inviato una richiesta apparentemente legittima attraverso la casella di posta certificata clonata, spacciandosi per una forza di polizia italiana. Superati i controlli di autenticazione, Revolut ha trattato la comunicazione come un ordinario adempimento obbligatorio per legge e ha consegnato le informazioni richieste ai cybercriminali.

Udicon: “Servono controlli rigorosi anche per le banche”

“Se una truffa basata su una Pec compromessa può trarre in inganno una banca che gestisce dati sensibili e informazioni finanziarie di un elevato numero di clienti, è necessario capire se tutti i sistemi di sicurezza e le procedure di verifica adottati siano adeguati“. Lo afferma Martina Donini, Presidente nazionale di Udicon (Unione per la Difesa dei Consumatori). “Noi cittadini – prosegue Donini – siamo costantemente raggiunti da tentativi di frode in cui presunti appartenenti alle Forze dell’Ordine provano a trarci in inganno. Sono tentativi insidiosi e lo abbiamo imparato a nostre spese, perché non è sempre facile ottenere il rimborso. Se ai consumatori viene richiesto di essere sempre diligenti e di riconoscere i falsi appartenenti alle Forze dell’Ordine, ci chiediamo come sia possibile che una banca sia caduta vittima della stessa frode. A prescindere dal grado di complessità della truffa, non è ammissibile che ciò possa verificarsi in un istituto di credito che gestisce dati bancari e informazioni personali”.

Per la presidente di Udicon “è necessario capire se nelle mail vi erano incongruenze o altri indici di frode che, con maggiore attenzione, avrebbero potuto consentire di individuare la truffa. La durata e la modalità delle richieste, inoltre, proseguite per mesi, aggravano ulteriormente la vicenda”. “Considerato l’elevato numero di clienti Revolut in Italia e la sensibilità dei dati coinvolti, chiediamo quindi al Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) e alla Banca d’Italia di verificare l’adeguatezza dei sistemi di sicurezza e delle procedure adottate dalla banca e di accertare se vi siano state eventuali condotte colpose sotto questo profilo”, conclude Donini.