Temptation Island 2026, domani nuovo appuntamento in prima serata

Domani 22 luglio in prima serata su Canale 5 attesissimo appuntamento tv con la nuova puntata di Temptation Island 2026. Il viaggio delle coppie entra sempre più nel vivo e per i protagonisti è arrivato il momento di dare delle risposte sulla loro relazione e sul proprio futuro…

Giovanni e Sabrina

La scorsa puntata si è conclusa con Andrea che, dopo un percorso turbolento, ha richiesto un falò di confronto anticipato perché ha capito

quanto Iris sia importante per lui. Lei si presenterà al falò? E poi…come anticipato dal conduttore Filippo Bisciglia vedremo cosa accadrà nella storia tra Diamante e Bernadette.

Andrea e Iris

Ad attendere gli spettatori una serata ricca di capovolgimenti emotivi, colpi di scena e nuove consapevolezze in cui scopriremo chi ancora tra Sabrina e Giovanni, Soraya e Cristian, Francesca e Danilo dovrà fare i conti con le proprie incertezze e chi invece ha trovato le risposte che cercava.

Bernadette e Diamante

Soraya e Cristian

Francesca e Danilo