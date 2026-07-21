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martedì 21 luglio 2026

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Temptation Island 2026, domani nuovo appuntamento in prima serata

Temptation Island 2026, domani nuovo appuntamento in prima serata
Il conduttore Filippo Bisciglia
LaPresse
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Il viaggio entra nel vivo

Domani 22 luglio in prima serata su Canale 5 attesissimo appuntamento tv con la nuova puntata di Temptation Island 2026. Il viaggio delle coppie entra sempre più nel vivo e per i protagonisti è arrivato il momento di dare delle risposte sulla loro relazione e sul proprio futuro…

Temptation Island 2026, domani nuovo appuntamento in prima serata

Giovanni e Sabrina

La scorsa puntata si è conclusa con Andrea che, dopo un percorso turbolento, ha richiesto un falò di confronto anticipato perché ha capito
quanto Iris sia importante per lui. Lei si presenterà al falò? E poi…come anticipato dal conduttore Filippo Bisciglia vedremo cosa accadrà nella storia tra Diamante e Bernadette.

Temptation Island 2026, domani nuovo appuntamento in prima serata

Andrea e Iris

Ad attendere gli spettatori una serata ricca di capovolgimenti emotivi, colpi di scena e nuove consapevolezze in cui scopriremo chi ancora tra Sabrina e Giovanni, Soraya e Cristian, Francesca e Danilo dovrà fare i conti con le proprie incertezze e chi invece ha trovato le risposte che cercava.

Temptation Island 2026, domani nuovo appuntamento in prima serata
Bernadette e Diamante
Temptation Island 2026, domani nuovo appuntamento in prima serata

Soraya e Cristian

Temptation Island 2026, domani nuovo appuntamento in prima serata

Francesca e Danilo

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