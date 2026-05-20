Grande Fratello Vip 2026, vince Alessandra Mussolini

Si chiude con la vittoria di Alessandra Mussolini il Grande Fratello Vip 2026. Nell’ultimo televoto flash della finale, il pubblico ha premiato l’ex parlamentare con il 55,95% delle preferenze, consegnandole il primo posto davanti ad Antonella Elia, che si è classificata seconda. Terzo gradino del podio per Raimondo Todaro, arrivato fino alla finalissima dopo aver superato il televoto iniziale contro Renato Biancardi.

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Nel corso dell’ultima puntata del reality, Alessandra Mussolini ha vissuto anche uno dei momenti più emozionanti della sua esperienza nella Casa. Dopo 64 giorni di permanenza, ha infatti ricevuto una sorpresa inattesa: l’abbraccio con la sorella Elisabetta, apparsa per la prima volta in televisione.

Alla vigilia dell’ingresso nel programma, intervistata dal settimanale Oggi, Mussolini aveva raccontato di considerare il reality una vera prova personale. “Per me sarà una sfida con me stessa”, aveva spiegato, definendosi una persona abitudinaria e poco incline a fare gruppo. Proprio i tanti consigli ricevuti per evitare il programma, però, l’avrebbero convinta ad accettare la sfida: “Più mi dicevano di non partecipare, più mi veniva voglia di farlo”, aveva confessato.

Archiviata la lunga parentesi politica, che dal 1990 l’ha vista ricoprire ruoli da deputata, senatrice ed europarlamentare fino alla candidatura alle Europee del 2024, Alessandra Mussolini negli ultimi anni è tornata stabilmente nel mondo dello spettacolo. Già tra gli anni Settanta e Ottanta aveva lavorato come attrice e volto televisivo, recitando anche accanto alla zia Sophia Loren.

Negli ultimi anni ha preso parte a numerosi programmi televisivi: da Ballando con le stelle nel 2020, dove arrivò terza in coppia con Maykel Fonts, fino a Il cantante mascherato, Nudi per la vita e Tale e quale show. Diverse anche le apparizioni come opinionista in trasmissioni come Domenica Live, Live – Non è la d’Urso e Domenica In.