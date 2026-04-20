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lunedì 20 aprile 2026

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La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 20 al 24 aprile 2026

La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 20 al 24 aprile 2026
Foto: Stefano Colarieti /LaPresse Roma,8/9/2025 Studi rai Via Teulada, Trasmissione: “La Volta Buona” photocall in studio con la conduttrice nella foto: Caterina Balivo
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Tra anniversari, racconti di vita, consigli e riflessioni sui grandi temi del presente, prosegue la programmazione de La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda tutti i giorni su Rai 1, da lunedì 20 a venerdì 24 aprile, dalle 14 alle 16.

Questa settimana, sull’accogliente divano arancione del salotto pomeridiano di Rai1 si alterneranno protagonisti della musica, della televisione, del giornalismo e della cultura.

Tra gli ospiti Pino Insegno, Edoardo Vianello e Antonella Fiordelisi

Si comincia parlando di ‘Polemiche d’amore’, nello spazio dedicato alle storie del cuore con il conduttore Pino Insegno e con Edoardo Vianello, icona della musica leggera italiana, e la moglie Elfrida, che quest’anno festeggiano 20 anni di matrimonio. Con loro anche Caterina Varzi, scrittrice e giornalista e moglie del regista Tinto Brass, la showgirl Antonella Fiordelisi e Nada Ovcina, vedova di Gianni Nazzaro.

Come di consueto si parlerà di longevità con il contributo degli scienziati ed esperti, ma anche di costume e società: tra gli ospiti, Tommaso Cerno,  che parlerà del suo ultimo libro “Le ragioni di Giuda”.

Per la rubrica dedicata a bellezza e chirurgia estetica intervengono il professor Pietro Lorenzetti, Giovanni Terzi e Beppe Convertini. Su alimentazione e benessere appuntamento con il professor Giorgio Calabrese, tra i più noti nutrizionisti in Italia e punto di riferimento per la dieta mediterranea, con Jessica Cice e Gilda Di Brino vincitrici di “The Voice Generations 2026”.  

Nel corso della settimana si parlerà anche di truffe, con testimonianze, consigli pratici e approfondimenti dedicati ai raggiri più diffusi, dalle frodi telefoniche a quelle online, per aiutare il pubblico a riconoscere i segnali di rischio e difendersi.

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