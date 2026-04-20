La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 20 al 24 aprile 2026

Tra anniversari, racconti di vita, consigli e riflessioni sui grandi temi del presente, prosegue la programmazione de La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda tutti i giorni su Rai 1, da lunedì 20 a venerdì 24 aprile, dalle 14 alle 16.

Questa settimana, sull’accogliente divano arancione del salotto pomeridiano di Rai1 si alterneranno protagonisti della musica, della televisione, del giornalismo e della cultura.

Tra gli ospiti Pino Insegno, Edoardo Vianello e Antonella Fiordelisi

Si comincia parlando di ‘Polemiche d’amore’, nello spazio dedicato alle storie del cuore con il conduttore Pino Insegno e con Edoardo Vianello, icona della musica leggera italiana, e la moglie Elfrida, che quest’anno festeggiano 20 anni di matrimonio. Con loro anche Caterina Varzi, scrittrice e giornalista e moglie del regista Tinto Brass, la showgirl Antonella Fiordelisi e Nada Ovcina, vedova di Gianni Nazzaro.

Come di consueto si parlerà di longevità con il contributo degli scienziati ed esperti, ma anche di costume e società: tra gli ospiti, Tommaso Cerno, che parlerà del suo ultimo libro “Le ragioni di Giuda”.

Per la rubrica dedicata a bellezza e chirurgia estetica intervengono il professor Pietro Lorenzetti, Giovanni Terzi e Beppe Convertini. Su alimentazione e benessere appuntamento con il professor Giorgio Calabrese, tra i più noti nutrizionisti in Italia e punto di riferimento per la dieta mediterranea, con Jessica Cice e Gilda Di Brino vincitrici di “The Voice Generations 2026”.

Nel corso della settimana si parlerà anche di truffe, con testimonianze, consigli pratici e approfondimenti dedicati ai raggiri più diffusi, dalle frodi telefoniche a quelle online, per aiutare il pubblico a riconoscere i segnali di rischio e difendersi.