LOL 6, quando esce la sesta stagione: il cast e il trailer

Ecco chi saranno i protagonisti e i conduttori

Amazon Prime Video svela il trailer e il poster della sesta stagione di ‘LOL: Chi ride è fuori‘, il comedy show Original dei record prodotto in Italia.

LOL: Chi ride è fuori 6, il cast

Nel nuovo cast ci saranno Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2, Yoko Yamada che si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà.

Francesco Mandelli

Scintilla

Carlo Amleto

Barbara Foria

Paola Minaccioni

I conduttori

Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room nelle vesti di arbitri e conduttori, Alessandro Siani e Angelo Pintus. Quest’anno, però, potranno contare su un aiuto speciale: Federico Basso e Andrea Pisani, i loro “assi nella manica”, pronti a intervenire per mettere a dura prova i concorrenti con l’obiettivo di farli ridere.

Angelo Pintus e Alessandro Siani

Federico Basso e Andrea Pisani

Quando esce Lol 6

La sesta stagione del programma ‘LOL: Chi ride è fuori’ è in arrivo: sarà disponibile in esclusiva dal 23 aprile con i primi 5 episodi e dal 30 aprile con l’ultimo episodio.