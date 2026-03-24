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martedì 24 marzo 2026

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LOL 6, quando esce la sesta stagione: il cast e il trailer

LOL 6, quando esce la sesta stagione: il cast e il trailer
LOL: Chi ride è fuori 6 (Ufficio stampa)
LaPresse
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Ecco chi saranno i protagonisti e i conduttori

Amazon Prime Video svela il trailer e il poster della  sesta stagione di  ‘LOL: Chi ride è fuori‘,  il comedy show Original dei record prodotto in Italia. 

LOL: Chi ride è fuori 6, il cast

Nel nuovo cast ci saranno Carlo AmletoValentina BarbieriGiovanni EspositoBarbara ForiaSergio FrisciaFrancesco MandelliPaola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2Yoko Yamada che si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà.  

LOL 6, quando esce la sesta stagione: il cast e il trailer
Francesco Mandelli
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Scintilla
LOL 6, quando esce la sesta stagione: il cast e il trailer
Carlo Amleto
LOL 6, quando esce la sesta stagione: il cast e il trailer
Barbara Foria
LOL 6, quando esce la sesta stagione: il cast e il trailer
Paola Minaccioni

I conduttori

Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room nelle vesti di arbitri e conduttori, Alessandro Siani e Angelo Pintus. Quest’anno, però, potranno contare su un aiuto speciale: Federico Basso e Andrea Pisani, i loro “assi nella manica”, pronti a intervenire per mettere a dura prova i concorrenti con l’obiettivo di farli ridere.  

LOL 6, quando esce la sesta stagione: il cast e il trailer
Angelo Pintus e Alessandro Siani
LOL 6, quando esce la sesta stagione: il cast e il trailer
Federico Basso e Andrea Pisani

Quando esce Lol 6

La sesta stagione del programma ‘LOL: Chi ride è fuori’ è in arrivo: sarà disponibile in esclusiva dal 23 aprile con i primi 5 episodi e dal 30 aprile con l’ultimo episodio.

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