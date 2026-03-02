Demi Moore ospite di Che tempo che fa: "I capelli in Ghost? Taglio scelto per Isabella Rossellini"

Demi Moore, ospite di Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa‘ sul Nove, ha parlato di cosa ha pensato quando ha letto la sceneggiatura di ‘Ghost‘ e ‘The Substance‘, due dei suoi film di maggior successo. “In entrambi i casi ho pensato: ‘potrebbe essere una cosa fantastica o un disastro assoluto‘. In Ghost, quando ho letto la trama, ho visto che c’erano una commedia, un thriller e una storia d’amore, tutti e tre insieme. Però mi son detta: ‘se funziona, sicuramente sarà qualcosa che avrà un impatto significativo‘ e in un certo senso è la stessa cosa che ho pensato quando ho letto la trama di The Substance”. La grande attrice americana ha poi raccontato un aneddoto sul suo taglio di capelli in Ghost. “Avevo appena avuto una bambina, eravamo in vacanza a Parigi e avevo nel mio portafoglio una fotografia di Isabella Rossellini, che aveva questo taglio bellissimo e che mi piaceva tantissimo. Ho trovato quindi il coraggio, sono andata a Parigi da un parrucchiere qualsiasi, ho indicato la foto e ho detto: ‘voglio questa’”.