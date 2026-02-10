Giletti contro Ranucci, mostra chat su ‘lobby gay’ con Maria Rosaria Boccia: ecco i messaggi

Scontro tra due dei conduttori di punta di Rai3, Massimo Giletti e Sigfrido Ranucci, con al centro Maria Rosaria Boccia. Giletti, durante la sua trasmissione ‘Lo Stato delle cose’ di lunedì sera, ha mostrato le chat tra il conduttore di Report e Boccia su una presunta ‘lobby gay’ di destra. Ranucci aveva dichiarato che le chat erano state ‘tagliate’ ma Giletti ha comunque mostrato una forte irritazione e si è sfogato: “Siamo giornalisti della stessa azienda, finire a parlare di questa roba è triste”.
Ecco il contenuto delle chat, i messaggi mostrati:
- Boccia scrive a Ranucci: “Ho visto Cerno all’Aria che tira… è davvero scandaloso”
- Il conduttore di Report la avvisa: “Quello è un altro del giro… giro gay, pericolosissimo”. “Amico di Marco Mancini, giro gay”, in riferimento all’ex dirigente dei servizi segreti.
- Boccia: “Come Signorini”.
- “Sì”, risponde Ranucci.
- “E il signor B.”, aggiunge Boccia.
- Ranucci conclude: “E Giletti”.