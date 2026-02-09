Accesso Archivi

lunedì 9 febbraio 2026

Che tempo che fa, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Leonardo Maria Del Vecchio: "Con 7 miliardi mi sono comprato la Play"

LaPresse

Da quando è stato ospite a ‘Otto e mezzo’ su La7, Leonardo Maria Del Vecchio, l’erede di Luxottica, è finito nell’occhio del ciclone, con il web che si è popolato di meme sul miliardario italiano, che non ha di certo brillato per la sua dialettica. Durante la puntata di domenica 8 febbraio di ‘Che tempo che fa‘, il comico Ubaldo Pantani ha vestito i panni di Del Vecchio, imitandolo in una finta intervista con Fabio Fazio: “Con i 7 miliardi di patrimonio mi sono comprato la Play, l’album della Serie B e mezza editoria italiana”, è stata una delle risposte del finto miliardario, che ha scatenato la reazione divertita del pubblico presente in studio.