Sanremo, Argentero: "Io co conduttore? Non lo so, aspetto la chiamata"

“Sono tutte cose che ho letto, perché non lo so. Te lo giuro. Figurati se non te lo direi qua. Non lo so, non so mai niente io“. Scherza così Luca Argentero, ospite da Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa‘. “Io aspetto la chiamata”, ha detto Argentero. Da giorni si inseguono le voci su una possibile co conduzione del Festival di Sanremo per l’attore torinese che è intervenuto alla trasmissione sul Nove con Giulia Michelini. I due sono protagonisti dell’inedita serie ‘Motorvalley’ diretta da Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci e ispirata al film ‘Veloce come il vento’.