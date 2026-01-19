Stefano De Martino, morto il papà Enrico a 61 anni

È morto il papà di Stefano De Martino, Enrico. Aveva 61 anni. Enrico De Martino si era ammalato e recentemente le sue condizioni sono peggiorate. Lo si apprende da fonti vicine al conduttore del programma ‘Affari Tuoi’ in onda su Rai 1. A legarlo a suo figlio la passione per la danza.

Enrico De Martino, infatti, in gioventù è stato ballerino professionista, e si è esibito anche al San Carlo di Napoli. Nel 2025 gli era stato conferito al Teatro Verdi di Salerno il premio alla carriera nell’ambito della XXIV edizione del Premio Salerno Danza. Aveva smesso però molto giovane, quando aveva saputo che sarebbe diventato padre di Stefano. Da allora ha poi fatto di tutto perché il figlio potesse avere dalla danza quello a cui lui aveva dovuto rinunciare. Da qui la grande carriera di Stefano De Martino prima nella danza e poi in tv, come conduttore, diventando negli ultimi anni uno dei presentatori di punta della Rai.