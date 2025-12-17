Natale 2025 in tv, non solo ‘Una poltrona per due’: film e show sotto l’albero

Fra countdown social e meme l’appuntamento è già fissato per la sera della Vigilia di Natale, quando Italia1 trasmetterà l’immancabile ‘Una poltrona per due’ a far compagnia agli italiani a tavola, alle prese con panettoni e torroni. Una tradizione nella tradizione: un po’ per caso (almeno all’inizio) l’irriverente favola natalizia del 1983 con Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis, è stata trasmessa sul secondo canale Mediaset per il cenone dal 1998, salvo che nel 2005 e nel 2008, sino a diventare un vero e proprio cult delle feste.

Lo sguardo dello spettatore è, magari, più distratto del solito ma la tv viene rigorosamente tenuta accesa, per la gioia dell’audience. Questo rende la sfida dell’Auditel quanto mai viva anche nei giorni di festa e la concorrenza risponde con una programmazione speciale, tra musica, intrattenimento, film e animazione.

Natale 2025, il palinsesto della Vigilia

Ci sarà, come sempre, la messa di Natale del Papa (la prima di Leone XIV) da San Pietro, trasmessa su Rai1 a partire dalle 21.50, mentre Canale5 risponderà con la serata-evento ‘Il Volo-Incanto di Natale’. Rai2 tenterà di mettere in discussione il monopolio del duo Murphy-Aykroyd con un altro evergreen del periodo: ‘Canto di Natale di Topolino’, con la versione più cupa di zio Paperone nei panni di Scrooge. Film di Natale anche per Rai3, che proporrà, ‘Uno sguardo dal cielo’ (1996) con Denzel Washington e Whitney Houston, mentre su Rete4 ecco ‘Hachiko – il tuo migliore amico’. La7 punterà sul classico, con ‘Indovina chi viene a cena?’ (1967) con Spencer Tracy, Katharine Hepburn e Sidney Poitier. Sul Nove, invece, verrà trasmesso lo show ‘Raul Cremona – Bravissssssimo!’, tra magia e comicità.

25 dicembre: il ‘Concerto di Natale’ su Canale5

Il giorno di Natale Italia1 partirà alla carica con ‘Harry Potter e la pietra filosofale’ (seguito, il 26, da ‘La camera dei segreti’), Canale5 trasmetterà la 33esima edizione del Concerto di Natale dell’Auditorium Conciliazione di Roma presentato da Federica Panicucci, mentre su Rete4 spazio alla commedia romantica ‘Notting Hill’ con Hugh Grant e Julia Roberts. Su Rai1 ecco il programma di Alberto Angela ‘Stanotte a Torino’ e su Rai2 (sia il 25 che il 26) una carrellata di classici Disney, da ‘La festa di Pluto’ a ‘Paperino e la goccia’. Su Rai3 (dopo l’appuntamento con ‘Un posto al sole’) il film animato targato Pixar ‘Soul, quando un’anima si perde’. Su La7 ecco ‘Parenti serpenti’ di Mario Monicelli e sul Nove la finale de ‘La Corrida’ di Amadeus.

Dalle reti nazionali allo streaming: la programmazione di Santo Stefano

Per Santo Stefano Rai1 proporrà ‘Le note di Natale’ (conduce Eleonora Daniele), Canale5 ‘Natale a tutti i costi’ e La7 ‘Fargo’. In fermento anche le tv a pagamento: Sky ha già in programmazione un canale Christmas con tanti film a tema natalizio e per i giorni clou per le festività (su Sky Cinema Uno) proporrà due grandi blockbuster: la prima visione di ‘Dragon trainer’ e il 26 ‘Mission: impossible – the final reckoning’, ottavo capitolo della saga con Tom Cruise. Sul fronte streaming occhio a Dazn che per Natale aggiunge allo sport l’intrattenimento di Warner Bros Discovery, dando agli utenti registrati all’app la possibilità di accedere a Nove, Real Time, Dmax e Discovery Channel.