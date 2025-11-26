Home > Spettacoli > Televisione > X Factor 2025, semifinale il 27 novembre: canzoni e ospiti. Due eliminazioni prima della finale di Napoli

Sul palco sono rimasti sei concorrenti, pronti a sfidarsi con le cover accompagnate dall’orchestra

Giovedì 27 novembre, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, arriva la semifinale di X Factor 2025, una delle puntate più attese di tutta la stagione. Sul palco dell’X Factor Arena di Assago sono rimasti soltanto sei concorrenti, pronti ad affrontare l’ultimo ostacolo prima della finalissima di giovedì 4 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, evento co-organizzato con il Comune partenopeo.

La serata si preannuncia intensa anche per la conduttrice Giorgia e per i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, che guideranno le proprie squadre in due manche decisive piene di musica, emozioni e colpi di scena.

Due manche per conquistare la finale

Il sesto Live Show si aprirà con la manche orchestrale, accompagnata da una grande orchestra dal vivo: un momento molto amato dal pubblico, in cui le cover assumono una veste nuova e spettacolare. Al termine di questa prima parte, entrerà in gioco il meccanismo Škoda Green Light, che permette di avere 3 voti in più al televoto per sostenere il proprio concorrente preferito. Al concorrente più votato andrà l’accesso diretto alla finalissima.

Ecco la setlist della manche orchestrale:

Squadra Achille Lauro: Viva La Vida dei Coldplay (eroCaddeo)

Viva La Vida dei Coldplay (eroCaddeo) Squadra Francesco Gabbani: A te di Jovanotti (tellynonpiangere); All I Ask di Adele (PierC)

A te di Jovanotti (tellynonpiangere); All I Ask di Adele (PierC) Squadra Jake La Furia: Anna e Marco di Lucio Dalla (TOMASI); I pirati a Palermu di Otello Profazio (nella versione di Rosa Balistreri) (DELIA)

Anna e Marco di Lucio Dalla (TOMASI); I pirati a Palermu di Otello Profazio (nella versione di Rosa Balistreri) (DELIA) Squadra Paola Iezzi: Decode dei Paramore (rob)

Dopo la manche orchestrale, i concorrenti ancora in gara affronteranno un secondo round “classico”, che porterà a una doppia eliminazione: il meno votato sarà eliminato subito, mentre penultimo e terzultimo si sfideranno al ballottaggio davanti ai giudici.

Nella seconda manche, queste le possibili cover:

Squadra Achille Lauro: Vedrai, vedrai di Luigi Tenco (eroCaddeo)

Vedrai, vedrai di Luigi Tenco (eroCaddeo) Squadra Francesco Gabbani: Niente Panico di Ghali (tellynonpiangere); Bohemian Rhapsody dei Queen (PierC)

Niente Panico di Ghali (tellynonpiangere); Bohemian Rhapsody dei Queen (PierC) Squadra Jake La Furia: Story of My Life degli One Direction (TOMASI); Sei bellissima di Loredana Bertè (DELIA)

Story of My Life degli One Direction (TOMASI); Sei bellissima di Loredana Bertè (DELIA) Squadra Paola Iezzi: Happier Than Ever di Billie Eilish (rob)

Irama super ospite sul palco dell’Arena

Sul palco dell’Arena tornerà anche Irama, uno dei protagonisti assoluti della musica italiana contemporanea. Con 53 dischi di platino e oltre 3 miliardi di streaming, l’artista presenterà il suo nuovo album ‘Antologia della vita e della morte‘, debuttato direttamente al numero 1, e si prepara al suo primo concerto allo Stadio San Siro, in programma l’11 giugno 2026.

Appuntamenti extra: Daily, Road To e Ante Factor

Come da tradizione, a pochi minuti dall’inizio dello show andrà in onda l’Ante Factor con Mariasole Pollio, che accompagnerà il pubblico nell’attesa dello spettacolo. Proseguono inoltre i due appuntamenti che raccontano il percorso dei ragazzi: