Topo Gigio arriva su RaiPlay con ‘Ma cosa mi dici mai?’

Preparate zainetto, binocolo e tanta curiosità: il 27 novembre arriva su RaiPlay Sound ‘Ma cosa mi dici mai?’, il nuovo podcast Original dedicato ai più piccoli con protagonista Topo Gigio, prodotto da Movimenti Production, parte di Banijay Kids & Family, in collaborazione con Topo Gigio S.r.l.

In questa nuova avventura audio, il topo più amato della TV invita tutti i ‘Gigio-ascoltatori’ a partire con lui per un viaggio intorno al mondo alla scoperta di animali straordinari e ambienti meravigliosi. Dalla savana africana alle Alpi, passando per l’Oceano Atlantico, il deserto roccioso e perfino l’Artico, ogni episodio sarà un’occasione per imparare divertendosi, con la voce e la simpatia inconfondibili di Topo Gigio.

Con il suo senso di meraviglia e la voglia di scoprire sempre cose nuove, Topo Gigio accompagna bambini e famiglie alla scoperta della natura e dei suoi abitanti, raccontando curiosità buffe, sorprendenti eà ‘gigionesche’! ‘Ma cosa mi dici mai?’ è scritto da Alessandra Colombo, con la supervisione editoriale di Giulia Cavazza. Producer: Alessia Di Carlo – Post Produzione Audio: Rain Frog – Produttore esecutivo Audio: Giuseppe Franchi – Direttore di produzione Audio: Barbara Berrino – Fonico di mix e Sound Designer: Dario Forlani. Leo Valli è la voce ufficiale di Topo Gigio su incarico della Topo Gigio S.r.l.