Ascolti tv: ‘Ore 14 sera’ vince la sfida dell’informazione

Ieri ‘Ore 14 sera’ ha vinto la sfida dell’informazione con il 7.72% di share. Porta a Porta su Rai1 ha registrato il 7.6%, Dritto e Rovescio su Rete 4 il 6.55%, ‘Splendida Cornice’ su Rai3 il 5.72% e ‘PiazzaPulita’ su La7 il 4.28%.

Il programma, partito dal 2.5%, ha portato Rai 2 a diventare intorno a mezzanotte la prima rete nazionale ieri. La curva sale dal 2.50% al 12% infatti.

Il programma, condotto da Milo Infante, racconta i più importanti fatti di cronaca nera e i casi di omicidio, con inviati sul posto e opinionisti in studio e in collegamento. In ogni puntata vengono approfonditi i casi più rilevanti grazie alla partecipazione di avvocati, medici legali e pubblici ministeri coinvolti nelle indagini, offrendo così un’analisi completa e dettagliata degli eventi.