venerdì 14 novembre 2025

Ascolti, la Nazionale non scuote la ‘Ruota’, 5,6 mln contro 5,3 mln

15 February 2024, Hamburg: Soccer: Europa League, knockout round, intermediate round, first leg, Shakhtar Donetsk – Olympique Marseille, at the Volksparkstadion. Marseille coach Gennaro Gattuso gesticulates on the sidelines. Photo by: Marcus Brandt/picture-alliance/dpa/AP Images
‘Ore 14 sera’ vince la sfida dell’informazione

Nella serata tv di ieri, giovedì 13 novembre 2025, in access su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ 5.321.000 spettatori pari al 23.91%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ 1.300.000 spettatori (5.81%). Nel preserale su Rai1 ‘L’Eredità’ 4.966.000 spettatori pari al 28.93%. Su Canale5 ‘Avanti un Altro’ 2.891.000 spettatori (18.13%). Nel daytime ‘Uomini e donne’ 2.167.000 e 23.64%. In prima serata su Rai1 la partita valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 ‘Moldavia-Italia’ 5.643.000 spettatori pari al 26.67% di share. Su Canale5 ‘Un matrimonio esplosivo’ 1.738.000 spettatori con share dell’11.30%. Su Rai2 il match di ATP Finals ‘Alcaraz-Musetti’ 2.211.000 spettatori pari al 10.03%. Su Italia1 ‘La fabbrica di cioccolato’ 964.000 spettatori con il 5.44%. Su Rai3 ‘Splendida Cornice’ 952.000 spettatori (5.72%). Su Rete4 ‘Dritto e Rovescio’ 814.000 spettatori (6.55%). Su La7 ‘Piazzapulita’ 588.000 spettatori e il 4.28%. Su Tv8 ‘Io prima di te’ 361.000 spettatori (2.1%). Sul Nove ‘Save the Dating – Amori in Corso’ 320.000 spettatori con l’1.8%. In seconda serata su Rai1 ‘Porta a Porta’ 481.000 e 7.51%, su Rai2 ‘Ore 14 Sera’ 845.000 e 7.72%.

‘Ore 14 sera’ vince la sfida dell’informazione con il 7.72% di share. Porta a Porta su Rai1 registra il 7.6%, Dritto e Rovescio su Rete 4 il 6.55%, ‘Splendida Cornice’ su Rai3 il 5.72% e ‘PiazzaPulita’ su La7 il 4.28%.
Il programma di Milo Infante partito dal 2.5% porta Rai 2 a diventare intorno a mezzanotte la prima rete nazionale ieri. La Curva sale dal 2.50% al 12% infatti.

© Riproduzione Riservata