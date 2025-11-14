Ascolti, la Nazionale non scuote la ‘Ruota’, 5,6 mln contro 5,3 mln

Nella serata tv di ieri, giovedì 13 novembre 2025, in access su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ 5.321.000 spettatori pari al 23.91%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ 1.300.000 spettatori (5.81%). Nel preserale su Rai1 ‘L’Eredità’ 4.966.000 spettatori pari al 28.93%. Su Canale5 ‘Avanti un Altro’ 2.891.000 spettatori (18.13%). Nel daytime ‘Uomini e donne’ 2.167.000 e 23.64%. In prima serata su Rai1 la partita valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 ‘Moldavia-Italia’ 5.643.000 spettatori pari al 26.67% di share. Su Canale5 ‘Un matrimonio esplosivo’ 1.738.000 spettatori con share dell’11.30%. Su Rai2 il match di ATP Finals ‘Alcaraz-Musetti’ 2.211.000 spettatori pari al 10.03%. Su Italia1 ‘La fabbrica di cioccolato’ 964.000 spettatori con il 5.44%. Su Rai3 ‘Splendida Cornice’ 952.000 spettatori (5.72%). Su Rete4 ‘Dritto e Rovescio’ 814.000 spettatori (6.55%). Su La7 ‘Piazzapulita’ 588.000 spettatori e il 4.28%. Su Tv8 ‘Io prima di te’ 361.000 spettatori (2.1%). Sul Nove ‘Save the Dating – Amori in Corso’ 320.000 spettatori con l’1.8%. In seconda serata su Rai1 ‘Porta a Porta’ 481.000 e 7.51%, su Rai2 ‘Ore 14 Sera’ 845.000 e 7.72%.

‘Ore 14 sera’ vince la sfida dell’informazione

‘Ore 14 sera’ vince la sfida dell’informazione con il 7.72% di share. Porta a Porta su Rai1 registra il 7.6%, Dritto e Rovescio su Rete 4 il 6.55%, ‘Splendida Cornice’ su Rai3 il 5.72% e ‘PiazzaPulita’ su La7 il 4.28%.

Il programma di Milo Infante partito dal 2.5% porta Rai 2 a diventare intorno a mezzanotte la prima rete nazionale ieri. La Curva sale dal 2.50% al 12% infatti.