Ascolti Tv 6 novembre, ‘Ore 14 Sera’ miglior talk in prima serata

Ecco gli ascolti tv di ieri giovedì 6 novembre. Rai1 vince la serata con ‘Noi del Rione Sanità’, mentre su Rai2 ‘Ore 14 Sera’, con le sue rivelazioni sul delitto di Garlasco, è il migliore tra i talk di prima serata. In access prime time domina ‘La Ruota della Fortuna‘, nel preserale guida ‘L’Eredità‘.

Prima serata

In prima serata su Rai1 ‘Noi del Rione Sanità‘ 2.716.000 spettatori pari al 17.78% di share. Su Canale5 ‘Il Conte di Montecristo’ 1.524.000 spettatori con share del 12.86%. Su Rai2 ‘Ore 14 Sera’ 852.000 spettatori pari al 6.54%, migliore tra i talk. Su Italia1 ‘Paradise City’ 899.000 spettatori con il 4.94%. Su Rai3 ‘Splendida Cornice’ 996.000 spettatori (6.38%). Su Rete4 ‘Dritto e Rovescio’ 774.000 spettatori (6.26%). Su La7 ‘Piazzapulita’ 815.000 spettatori e il 6.20%. Su Tv8 la partita di Europa League ‘Betis-Lione’ 394.000 spettatori (2.1%). Sul Nove ‘Save the Dating Amori in Corso’ 514.000 spettatori con il 3%. In seconda serata su Rai1 ‘Porta a Porta’ 614.000 e 10.96%.

Access prime time

In access su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ 5.152.000 spettatori pari al 24.96%. Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ 4.115.000 spettatori (20.96%) e ‘Affari Tuoi’ 4.666.000 spettatori (22.47%). Su La7 ‘Otto e Mezzo’ 1.682.000 spettatori (8.12%).

Preserale

Nel preserale su Rai1 ‘L’Eredità’ 4.676.000 spettatori pari al 27.44%. Su Canale5 ‘Avanti un Altro’ 2.977.000 spettatori (18.60%). Nel daytime su Canale5 ‘Uomini e donne’ 2.245.000 e 23.95%.