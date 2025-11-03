Accesso Archivi

lunedì 3 novembre 2025

Ascolti Tv, ‘Report’ 1,7 mln supera ‘Che Tempo Che Fa’ e ‘Le Iene’

Sigfrido Ranucci si affaccia dal balcone della redazione di Report in occasione del presidio davanti alla sede RAI di via Teulada, 17 ottobre 2025 (foto Mauro Scrobogna/LaPresse) Sigfrido Ranucci appears from the balcony of the Report editorial office during the demonstration in front of the RAI headquarters on Via Teulada, called by the journalists’ associations Fnsi, Usigrai, and Stampa Romana in solidarity with him following the intimidating attack he suffered. Rome, Friday October 17 2025. (Photo by Mauro Scrobogna / LaPresse)
Nella serata tv di ieri, domenica 2 novembre 2025, in access su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ 4.938.000 spettatori pari al 24.87%. Su Rai1 ‘Affari Tuoi’ 4.620.000 spettatori (23.21%). Nel preserale su Rai1 ‘L’eredità Weekend’ 4.258.000 (23.88%). Su Canale5 ‘Avanti un altro story’ 2.641.000 (15.46%).

In prima serata vince Màkari

In prima serata su Rai1 ‘Màkari 4‘ 2.820.000 spettatori pari al 17.36% di share. Su Canale5 ‘La Notte nel Cuore’ 2.442.000 spettatori con share del 15.27%. Su Rai3 ‘Report‘ 1.719.000 spettatori pari al 9.67%. Sul Nove ‘Che Tempo Che Fa’ 1.498.000 spettatori con l’8.4% nella prima parte e 751.000 spettatori con il 7% nella seconda parte chiamata ‘Il Tavolo’. Su Italia1 ‘Le Iene presentano: Inside’ 1.229.000 spettatori con il 9.71%. Su Rete4 ‘Fuori dal Coro’ 733.000 spettatori (5.84%). Su Rai2 N.C.I.S. Unità Anticrimine 638.000 spettatori (3.22%) e 677.000 (3.74%). Su La7 ‘Una Giornata Particolare: Pier Paolo Pasolini l’ultima notte’ 513.000 spettatori e il 3.08%. Su Tv8 ‘Innocenti bugie’ 287.000 spettatori con l’1.6%.

Nel pomeriggio Fialdini supera Venier e Toffanin

Francesca Fialdini

Nel daytime su Rai1 ‘Linea Verde’ 3.135.000 (25.94%), ‘Tg1 Libri’ 3.291.000 (23.95%), ‘Da noi… a ruota libera’ con 2.110.000 (16.05%) fa meglio di ‘Domenica In’ 2.027.000 (15.61%) e 1.615.000 (13.72%). Su Canale5 ‘Amici di Maria De Filippi’ 2.910.000 (22.49%), ‘Verissimo’ 2.073.000 (18.28%) e 2.057.000 (16.28%). In seconda serata su Rai2 ‘La Nuova Ds’ 1.009.000 (9.72%). Su Canale5 ‘Pressing nel cuore dello sport’ 580.000 (9.78%). 

