Home > Spettacoli > Televisione > Ascolti Tv, ‘Report’ 1,7 mln supera ‘Che Tempo Che Fa’ e ‘Le Iene’

Nella serata tv di ieri, domenica 2 novembre 2025, in access su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ 4.938.000 spettatori pari al 24.87%. Su Rai1 ‘Affari Tuoi’ 4.620.000 spettatori (23.21%). Nel preserale su Rai1 ‘L’eredità Weekend’ 4.258.000 (23.88%). Su Canale5 ‘Avanti un altro story’ 2.641.000 (15.46%).

In prima serata vince Màkari

In prima serata su Rai1 ‘Màkari 4‘ 2.820.000 spettatori pari al 17.36% di share. Su Canale5 ‘La Notte nel Cuore’ 2.442.000 spettatori con share del 15.27%. Su Rai3 ‘Report‘ 1.719.000 spettatori pari al 9.67%. Sul Nove ‘Che Tempo Che Fa’ 1.498.000 spettatori con l’8.4% nella prima parte e 751.000 spettatori con il 7% nella seconda parte chiamata ‘Il Tavolo’. Su Italia1 ‘Le Iene presentano: Inside’ 1.229.000 spettatori con il 9.71%. Su Rete4 ‘Fuori dal Coro’ 733.000 spettatori (5.84%). Su Rai2 N.C.I.S. Unità Anticrimine 638.000 spettatori (3.22%) e 677.000 (3.74%). Su La7 ‘Una Giornata Particolare: Pier Paolo Pasolini l’ultima notte’ 513.000 spettatori e il 3.08%. Su Tv8 ‘Innocenti bugie’ 287.000 spettatori con l’1.6%.

Nel pomeriggio Fialdini supera Venier e Toffanin

Francesca Fialdini

Nel daytime su Rai1 ‘Linea Verde’ 3.135.000 (25.94%), ‘Tg1 Libri’ 3.291.000 (23.95%), ‘Da noi… a ruota libera’ con 2.110.000 (16.05%) fa meglio di ‘Domenica In’ 2.027.000 (15.61%) e 1.615.000 (13.72%). Su Canale5 ‘Amici di Maria De Filippi’ 2.910.000 (22.49%), ‘Verissimo’ 2.073.000 (18.28%) e 2.057.000 (16.28%). In seconda serata su Rai2 ‘La Nuova Ds’ 1.009.000 (9.72%). Su Canale5 ‘Pressing nel cuore dello sport’ 580.000 (9.78%).