GialappaShow, Belén Rodríguez affianca il Mago Forest alla conduzione della terza puntata

Si rinnova l’appuntamento con GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Giorgio Gherarducci e Marco Santin, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, lunedì 3 novembre, alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. In questa terza puntata c’è Belén Rodríguez alla co-conduzione del programma, vittima del fuoco incrociato delle domande del Mago Forest nella ormai iconica intervista al Caffè (corretto grappa) letterario.

Tra le guest star Valentina Lodovini

Tra le guest star della puntata Valentina Lodovini, ospite di Silvia Toffanin, alias Brenda Lodigiani, nel nuovo episodio di “Vererrimo”. Fa incursione in studio anche Iginio Massari per proporre un nuovo lavoro a Miriam, l’autrice del programma con un caratterino molto particolare, dentro cui si cela ancora Brenda Lodigiani. A illuminare la scena anche i Neri per Caso che si esibiscono con il cristallofonista Samuel Rubino prima sulle note di “Sunny” di Bobby Hebb e “Si, viaggiare” di Lucio Battisti, poi su quelle della colonna sonora di “Harry Potter”.

Giulia Vecchio porta in scena Elettra Lamborghini

Nuovo personaggio per Giulia Vecchio, che porta in scena Elettra Lamborghini nella versione “Boss in incognita”, oltre a vestire i panni di Milly Carlucci. Tornano in un doppio ruolo anche Ubaldo Pantani, con i personaggi di Pier Silvio Berlusconi e Joe Bastianich in versione “Foodish”, e Gigi, che si presenta prima come Stefano De Martino e poi come Toni Servillo. Giulia De Lellis, alias Valentina Barbieri, continua a dispensare le sue clip di divulgazione scientifica, mentre Stefano Rapone è il Professor Gildo Mazzatordi, che parla di anti age e dispensa consigli alimentari per essere longevi. Nuovi imperdibili episodi di “Sensualità a corte” con Marcello Cesena e Simona Garbarino e “Grande Fratello Rip 2”, con Ubaldo Pantani, Alessandro Betti e Gigi e Ross. A impreziosire la puntata i filmati commentati dalla Gialappa’s Band, che prende di mira i programmi TV, i nuovi tormentoni del web e le partite di calcio di calcio internazionale, già al centro TV8 Gialappa’s Night, in seconda serata mercoledì prossimo dopo la sfida di Uefa Champions League tra Manchester City e Borussia Dortmund.