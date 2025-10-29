X Factor 2025, il 30 ottobre secondo Live Show: le assegnazioni dei giudici

Si riaccendono i riflettori su X Factor 2025, che dopo il debutto della scorsa settimana torna in diretta giovedì 30 ottobre su Sky e in streaming su NOW con il secondo Live Show.

Prosegue la gara tra i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi con le rispettive squadre, pronte a conquistare il pubblico sul palco dell’X Factor Arena. A guidare lo show, come sempre, Giorgia, che scandirà i ritmi della serata tra le performance degli artisti in gara e i confronti tra i giudici al tavolo.

Meccanismo classico per questa seconda puntata dello show Sky Original prodotto da Fremantle: i concorrenti verranno divisi in due manche al termine delle quali i meno votati si affronteranno nel consueto scontro finale, il cui esito sarà deciso dai giudici al tavolo.

Le assegnazioni dei giudici

Queste le assegnazioni dei giudici ai propri artisti:

Achille Lauro , che la scorsa settimana ha perso uno dei tre componenti della propria squadra, la band dei Coppers Jitters, ha scelto due brani molto conosciuti per i suoi artisti: per LAYANA “Amandoti” dei CCCP – Fedeli Alla Linea e per eroCaddeo “Sere Nere” di Tiziano Ferro;

, che la scorsa settimana ha perso uno dei tre componenti della propria squadra, la band dei Coppers Jitters, ha scelto due brani molto conosciuti per i suoi artisti: per LAYANA “Amandoti” dei CCCP – Fedeli Alla Linea e per eroCaddeo “Sere Nere” di Tiziano Ferro; Tre super hit contemporanee per i cantanti di Francesco Gabbani : tellynonpiangere canterà “ABISSALE” di Tananai; PierC si esibirà in “Locked Out Of Heaven” di Bruno Mars; MICHELLE interpreterà “Next To Me” degli Imagine Dragons.

: tellynonpiangere canterà “ABISSALE” di Tananai; PierC si esibirà in “Locked Out Of Heaven” di Bruno Mars; MICHELLE interpreterà “Next To Me” degli Imagine Dragons. Jake La Furia ha scelto di proseguire i percorsi dei suoi artisti con tre brani che li rispecchiano: per AMANDA c’è “No Time To Die” di Billie Eilish; per TOMASI “Kurt Cobain” di Brunori Sas; per DELIA “Pink Soldiers” di 23 rivista in una chiave del tutto originale.

ha scelto di proseguire i percorsi dei suoi artisti con tre brani che li rispecchiano: per AMANDA c’è “No Time To Die” di Billie Eilish; per TOMASI “Kurt Cobain” di Brunori Sas; per DELIA “Pink Soldiers” di 23 rivista in una chiave del tutto originale. Paola Iezzi ha la possibilità, con la sua squadra, di spaziare tra generi e sfumature: VISCARDI interpreterà “Virtual Insanity” dei Jamiroquai; MAYU proporrà il pop di “Unconditionally” di Katy Perry; rob proporrà “Ti sento” dei Matia Bazar.

Emma torna come ospite

Ospite d’eccezione di questo secondo Live sarà Emma, che torna a X Factor per presentare l’inizio della sua nuova fase artistica anticipato dal nuovo singolo “Brutta Storia”, brano che unisce un sound pop contemporaneo a una forte impronta cantautorale. Sul palco dell’X Factor Arena, Emma parlerà anche dei due grandi live che la attendono per l’estate 2026, agli Ippodromi di Roma (2 luglio – Ippodromo delle Capannelle) e Milano (9 settembre – Ippodromo Snai San Siro).

Come sempre, la puntata sarà preceduta dall’Ante Factor, condotto dal backstage da Mariasole Pollio: a pochi minuti dalla partenza dello show, in diretta da una postazione a ridosso del grande palco del teatro, racconterà le emozioni della vigilia attraverso le voci dei concorrenti, dei giudici e degli ospiti.

Proseguono anche i due appuntamenti su Sky Uno e in streaming su NOW che accompagnano il percorso degli artisti in gara:

per seguire giorno dopo giorno il lavoro dei giudici e dei ragazzi, scoprire le assegnazioni e vivere da vicino la preparazione ai Live, dal lunedì al venerdì alle 19:40 c’è il Daily di X Factor 2025 ;

; tutti i mercoledì alle 21:15 c’è il Road To X Factor 2025, il recap del percorso dei concorrenti con il rewatch delle esibizioni, l’assegnazione dei nuovi brani, le prove in sala, fino all’accensione del palco per le prove in studio.

I pronostici

X-Factor 2025 ha un grande favorito: PierC. Il cantante in forza alla squadra di Francesco Gabbani continua a convincere i bookmaker: si gioca a 1,60 su Snai e Planetwin365 la sua vittoria, quota in discesa rispetto all’1,90 della scorsa settimana. Dietro PierC – si legge su Agipronews – resiste Delia Buglisi, cantante di Jake La Furia, data vincente a 4, davanti a EroCaddeo, del team Lauro, proposto a 6. Crollano invece le possibilità di successo di Mayu, terza in lavagna sette giorni fa e passata da 5,50 a quota 16. Spazio anche alle note dolenti: per la prima eliminazione del secondo live, in programma giovedì 30 ottobre, rischia forte Amanda, a 1,85, seguita dalla coppia Layana-Michelle fissata a 3 volte la posta.