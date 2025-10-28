La tiktoker Rita De Crescenzo a ‘Belve’: “Stuprata da giovanissima, mi sono drogata per 30 anni”

La tiktoker Rita De Crescenzo è stata ospite di Francesca Fagnani a Belve. Una intervista senza sconti, intensa, a tratti drammatica ma anche divertente, con continui botta e risposta tra la giornalista e l’influencer. Nello studio di Belve emergono tutte le ombre di una vita segnata da dolori, abusi e droga, così come il suo desiderio di riscatto. “Sono passata dalle stalle alle stelle, con me la gente ha visto che nella vita si può cambiare” dice la tiktoker. “Sto crescendo mentalmente. Sto studiando, vengono a farmi lezioni a casa”.

Non mancano gag irresistibili tra Fagnani e De Crescenzo che rivela “il mio sogno è girare un film con Christian De Sica”. Siparietto imperdibile, esilarante fino alle lacrime, quando la tiktoker tenta di spiegare la parentela con Massimo Ranieri attraverso sua nonna “Giuseppa di Zazzariello” Fagnani poi, durante l’intervista, ricorda i processi aperti: imputata per spaccio di droga (arrestata nel 2017), ma anche per diffamazione nei confronti di un deputato e di un ristoratore. Lei si difende e racconta la sua verità: “Non ho mai spacciato”.

L’infanzia difficile e i problemi di droga

‘Che infanzia è stata la sua?’ chiede Fagnani. “Bruttissima, 30 anni di droga e psicofarmaci. Ho avuto un figlio a 13 anni” racconta De Crescenzo. ‘Il ricordo più brutto?’ domanda la giornalista. “Quando sono stata violentata. Lì ho capito che se non avessi smesso con la droga sarei morta”. ‘A chi deve delle scuse’ chiede Fagnani. “Ai miei figli. Io vivo da 7 anni. La mia vita è solo di 7 anni”.

A Fagnani svela che un suo impegno politico sarebbe “portare la gente del popolo a votare. Organizzerei dei pullman, andando casa per casa”. ‘Ci sono le Circoscrizione, si vota sotto casa, non c’è bisogno dei pullman’ interviene Fagnani. Ma lei insiste “Io invece organizzo dei pullman”. E a proposito di pullman, sul noto caso di Roccaraso la giornalista le chiede: “Ci ha guadagnato?”. “No e non conosco le agenzie che hanno organizzato i viaggi. Io ho fatto solo dei video super bellissimi”.

