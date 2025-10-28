Home > Spettacoli > Televisione > Ascolti Tv, Blanca 3,8 mln e 24.3% stacca il Grande Fratello 1,8 mln e 15%

Nella serata tv di ieri, lunedì 27 ottobre 2025, in access su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ 5.327.000 spettatori pari al 25.44%. Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ 4.141.000 spettatori (20.50%) e ‘Affari Tuoi’ 4.822.000 spettatori (22.88%). Su La7 ‘Otto e Mezzo’ 1.743.000 e 8.23%.

Nel preserale su Rai1 ‘L’Eredità’ 4.656.000 e 26.30%. Su Canale5 ‘Avanti un altro’ 3.322.000 e 20.10%.

In prima serata su Rai1 ‘Blanca 3’ 3.884.000 spettatori pari al 24.32% di share. Su Canale5 Grande Fratello 1.864.000 spettatori con share del 15.01%. Su Rai2 ‘Lo Spaesato’ 619.000 spettatori pari al 3.77%. Su Italia1 ‘Jack Reacher Punto di non ritorno’ 1.384.000 spettatori con l’8.16%. Su Rai3 ‘Lo Stato delle Cose’ 867.000 spettatori (5.97%). Su Rete4 ‘Quarta Repubblica’ 594.000 spettatori (4.71%). Su La7 ‘La Torre di Babele’ 822.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8 ‘GialappaShow’ 660.000 spettatori (4%). Sul Nove ‘Little Big Italy’ 342.000 spettatori con il 2%. In seconda serata ‘Il processo al 90°’ 316.000 e 5.17%.