La Rai accorcia ‘Affari Tuoi’: ora tocca a Mediaset

La Rai taglia alcuni minuti di ‘Affari Tuoi’ per consentire ai telespettatori di poter godere della programmazione in orari più accessibili a tutti. Il direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Williams Di Liberatore, spera che “tale decisione possa essere funzionale ad adottare meccanismi virtuosi, anche da parte degli altri editori, per consentire di anticipare ulteriormente tutti lo start delle prime serate nel rispetto del pubblico”. Una proposta che dovrebbe essere condivisa anche da Mediaset e da ‘La Ruota della Fortuna’.

Cosa disse Pier Silvio Berlusconi nel 2023

Anche perché nel 2023 Pier Silvio Berlusconi aveva deciso di anticipare la partenza della prima serata alle 21.30 (scelta proseguita per quasi 3 anni): “Abbiamo offerto un servizio a tutto il pubblico e dato l’opportunità alla Rai di fare lo stesso, consentendo alle famiglie italiane di seguire davvero fino in fondo tutti i programmi”, disse l’amministratore delegato di Mediaset nel corso di un incontro l’8 novembre 2023 sottolineando che ‘Striscia’ finiva già per le 21:30.

La decisione della Rai

“Per consentire una partenza adeguata della programmazione di prima serata – spiega il direttore Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore – ho deciso di tagliare alcuni minuti al programma ‘Affari Tuoi’, in modo da ottimizzare l’inizio dei programmi di prime time”. “È una scelta che abbiamo iniziato ad adottare in parte già nella settimana passata e che stiamo perfezionando in questi giorni. Si tratta di una decisione esclusivamente orientata al rispetto dei telespettatori al fine di poter godere della programmazione in orari più accessibili a tutti”.

“Naturalmente – sottolinea Di Liberatore – è una ottimizzazione fatta sulla base delle serate e della lunghezza dei programmi che seguono e che precedono ‘Affari tuoi’, cercando di non penalizzare di molto la performance degli ascolti. Spero che tale decisione possa essere funzionale ad adottare meccanismi virtuosi, anche da parte degli altri editori, per consentire di anticipare ulteriormente tutti lo start delle prime serate nel rispetto del pubblico”.