lunedì 20 ottobre 2025

Fiorello malato, assente alla prima puntata di ‘La Pennicanza’

Fiorello al teatro Ariston a Sanremo 2024 (foto LaPresse/Marco Alpozzi)
LaPresse
Il conduttore, indisposto, è intervenuto solo in collegamento telefonico: tornerà in onda martedì

La prima puntata de ‘La Pennicanza’, il nuovo programma radiofonico condotto da Fiorello con Fabrizio Biggio su Rai Radio2, ha subito un piccolo contrattempo, andando in onda solo per qualche minuto: Fiorello, indisposto, è riuscito a intervenire solo in collegamento telefonico. Nonostante l’imprevisto, lo showman non ha perso la sua consueta ironia: “Citerei Shakespeare: ‘Molto rumore per nulla’. Ieri abbiamo fatto quel casino, oggi invece sto a casa”, ha detto, riferendosi all’incursione a sorpresa di ieri, domenica, nello studio di ‘Cinque Minuti’ di Bruno Vespa su Rai1. “Se provate a prendere il posto di Bruno Vespa… succede questo! Serva da monito a tutto il mondo dello spettacolo – ha scherzato Fiorello, ringraziando il conduttore per avergli prestato lo studio -. D’altronde le prime puntate sono problematiche, meglio saltarle e andare direttamente alla seconda!”. Fiorello e Biggio torneranno in onda domani, martedì 21 ottobre.

