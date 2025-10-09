Accesso Archivi

Paolo Sottocorona, morto lo storico meteorologo del Tg La7

Il meteorologo Paolo Sottocorona (foto da Facebook Enrico Mentana)
Mentana: “La sua scrivania qui resterà sua”

È morto improvvisamente ieri sera all’età di 77 anni lo storico meteorologo e volto di La7, Paolo Sottocorona. A darne l’annuncio è stata la stessa emittente di Urbano Cairo. “Per anni ha accompagnato i telespettatori con le sue previsioni puntuali e il suo stile pacato, diventando una presenza familiare e rassicurante”, si legge sui social di La7. A ricordare il collega è stato anche il direttore del Tg La7 Enrico Mentana, che pubblicando una foto di Sottocorona scrive: “Così era Paolo Sottocorona quando lo conobbi quasi 40 anni fa in Rai. Stamattina per la prima volta non lo rivedremo, subito prima delle 8, con le sue carte satellitari e poi le foto inviate dai telespettatori. Un abbraccio alla sua Dora e ai suoi cari. La sua scrivania qui al tg resterà sua”.

In una nota diffusa stamani, l’azienda scrive: “L’Editore Urbano Cairo, l’Amministratore Delegato Marco Ghigliani, il Direttore del TG La7 Enrico Mentana, il Direttore di Rete Andrea Salerno, le conduttrici e i conduttori, le giornaliste e i giornalisti, le dipendenti e i dipendenti, e le collaboratrici e i collaboratori di La7 esprimono le più sentite condoglianze e si stringono con affetto intorno alla famiglia di Paolo Sottocorona, da tantissimi anni volto di La7, che ha saputo dare al racconto del meteo un’impronta unica con la sua personalità, simpatia e competenza. Ciao Paolo, ci mancherai”.

