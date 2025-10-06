Home > Spettacoli > Televisione > Ascolti di ieri, testa a testa Scotti (4,7 mln e 24.7%) e De Martino (4,7 mln e 24.5%)

Stefano De Martino a un soffio dal sorpasso nei confronti di Gerry Scotti. Stessa percentuale di share e pochi spettatori di differenza. Nella serata tv di ieri, domenica 5 ottobre 2025, in access su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ 4.765.000 spettatori pari al 24.7% di share, su Rai1 ‘Affari Tuoi’ 4.715.000 spettatori (24.52%). Nel preserale ‘Reazione a Catena’ 3.666.000 spettatori pari al 22.69%. Su Canale5 ‘Avanti un Altro‘ 2.471.000 spettatori (16.18%). Al pomeriggio su Rai1 ‘Linea Verde‘ 2.894.000 (23.91%), Tg1 Libri 3.625.000 (25.85%), ‘Domenica In’ 2.046.000 spettatori con il 15.37% nella prima parte e 1.764.000 spettatori con il 15.12% nella seconda. ‘Da Noi… a Ruota Libera’ 1.550.000 spettatori con il 13.91%. Su Canale5 ‘Amici’ 3.009.000 spettatori pari al 22.81%, a seguire ‘Verissimo‘ 2.272.000 spettatori pari al 20.98% nella prima parte, 2.078.000 spettatori pari al 19.16% nei ‘Giri di Valzer’.

In prima serata su Rai1 ‘Balene Amiche per Sempre’ nel primo episodio 3.060.000 (18.00%), nel secondo 2.652.000 (19.25%). Su Canale5 ‘La Notte nel Cuore’ 2.284.000 spettatori con share del 15.87%. Sul Nove ‘Che Tempo Che Fa’ 1.557.000 spettatori con l’8.4% nella prima parte e 785.000 spettatori con il 6.9% ne ‘Il Tavolo’. Su Italia1 ‘Le Iene’ 1.190.000 spettatori con il 10%. Su Rai3 ‘Presadiretta‘ 934.000 spettatori pari al 5.44%. Su Rete4 ‘Fuori dal Coro’ 700.000 spettatori (5.50%). Su Rai2 ‘N.C.I.S. Unità Anticrimine’ 518.000 spettatori (2.67%) e ‘N.C.I.S. Origins’ 518.000 spettatori (2.99%). Su La7 ‘Il cliente’ 369.000 spettatori e il 2.21%. Su Tv8 ‘I delitti del BarLume – Sopra la panca’ 276.000 spettatori con l’1.7%. In seconda serata su Rai2 ‘La Nuova Ds’ 1.035.000 (9.34%), su Canale5 ‘Pressing nel cuore dello sport’ 508.000 (10.28%).