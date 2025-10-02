Affari Tuoi, ascolti tv in calo: un anno fa 700mila spettatori in più

Affari Tuoi registra un forte calo negli ascolti tv rispetto a un anno fa. La trasmissione condotta da Stefano De Martino su Rai1 ieri sera, mercoledì 1 ottobre, è andato molto vicino all’aggancio a ‘La Ruota della Fortuna’ che sta dominando gli ascolti della fascia access fin dall’estate. Fascia access che fu dominio di Stefano De Martino. La media ascolti di ieri di ‘Affari Tuoi’ su Rai1 è stata di 4.501.000 spettatori pari al 21.8% di share. Mentre su Canale5 il game di Gerry Scotti 4.658.000 spettatori e il 22.5%. Un distacco inferiore al punto di share per De Martino e di 150 mila spettatori. Tornando indietro di un anno, all’1 ottobre 2024, ‘Affari Tuoi’ registrava 5.274.000 spettatori con il 24.7%. Ben 700 mila spettatori in meno. Allora come competitor non c’era ‘La Ruota della Fortuna’ ma ‘Striscia la Notizia’ che registrò 2.683.000 spettatori pari al 12.6%.

Gli ascolti della serata del primo ottobre 2025

Nella serata tv di ieri, mercoledì 1 ottobre 2025, in access su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ 4.658.000 spettatori pari al 22.52%. Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ 4.038.000 spettatori (20.18%), ‘Affari Tuoi’ 4.501.000 spettatori (21.79%). Su La7 ‘Otto e Mezzo’ con Lilli Gruber 9.12% e 1.894.436 spettatori.

Nel preserale su Rai1 ‘Reazione a Catena’ 3.957.000 spettatori pari al 23.19%. Su Canale5 ‘Avanti un Altro’ 2.979.000 spettatori (19.43%). In prima serata su Rai1 la replica de ‘Il Commissario Montalbano’ 2.522.000 spettatori pari al 16.52% di share. Su Canale5 ‘Io Canto Family’ 2.345.000 spettatori con share del 15.89%. Su Rai3 ‘Chi l’ha Visto?’ 1.348.000 spettatori (8.63%). Su Tv8 la partita di Champions League ‘Barcellona-Psg’ 1.220.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 ‘Realpolitik’ 651.000 spettatori (5.00%). Su Italia1 ‘San Andreas’ 804.000 spettatori con il 4.58%. Su La7 ‘Lezioni di Mafie’ 720.000 spettatori e il 3.94%. Su Rai2 ‘Occhi di Gatto’ 571.000 (3.06%) e 438.000 (3.13%). Sul Nove la replica di ‘Comedy Match’ 340.000 spettatori con l’1.9%. In seconda serata su Rai1 ‘Porta a Porta’ 607.000 e 11.20%.