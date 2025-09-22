Serie Tv al via nell’ultima settimana di settembre, ecco dove vederle

In attesa delle nuove stagioni di serie Tv attesissime come ‘Vita da Carlo’ stagione finale (su Paramount+ dal 28 novembre), ‘Petra 3‘ (8 ottobre su Sky e Now), ‘Call my agent 3’ (da novembre su Sky e Now) ecco il calendario dell’ultima settimana di settembre. Serie tv e canale dove vederle.
mercoledì 24 settembre
‘Slow Horses s.5’ (Apple TV+)
‘Hotel Costiera s.1’ (Prime Video)
‘The Pitt s.1‘ (Sky e Now)
giovedì 25 settembre
‘Alice in Borderland 3′ (Netflix)
‘Wayward-Ribelli miniserie‘ (Netflix)
‘House of Guisness s.1’ (Netflix)
‘La ricetta della felicità’ (Rai 1)
venerdì 26 settembre
‘Profilo Privato – The Savant, mini’ (Apple TV+)
domenica 28 settembre
‘Billy the Kid s.3‘ (MGM+)
lunedì 29 settembre
‘Blanca s.3‘ (Rai 1)
martedì 30 settembre
‘Law & Order: Organized Crime s.5 ‘ (TopCrime)
‘Chad Power s.1’ (Disney+)