lunedì 22 settembre 2025

Serie Tv al via nell’ultima settimana di settembre, ecco dove vederle

LaPresse
Terza stagione di ‘Blanca’ su Rai1 da lunedì 29

In attesa delle nuove stagioni di serie Tv attesissime come ‘Vita da Carlo’ stagione finale (su Paramount+ dal 28 novembre), ‘Petra 3‘ (8 ottobre su Sky e Now), ‘Call my agent 3’ (da novembre su Sky e Now) ecco il calendario dell’ultima settimana di settembre. Serie tv e canale dove vederle.

mercoledì 24 settembre
‘Slow Horses s.5’ (Apple TV+)
‘Hotel Costiera s.1’ (Prime Video)
The Pitt s.1‘ (Sky e Now)


giovedì 25 settembre
Alice in Borderland 3′ (Netflix)
Wayward-Ribelli miniserie‘ (Netflix)
‘House of Guisness s.1’ (Netflix)
‘La ricetta della felicità’ (Rai 1)


venerdì 26 settembre
Profilo Privato – The Savant, mini’ (Apple TV+)

domenica 28 settembre
Billy the Kid s.3‘ (MGM+)

lunedì 29 settembre
Blanca s.3‘ (Rai 1)

martedì 30 settembre
Law & Order: Organized Crime s.5 ‘ (TopCrime)
‘Chad Power s.1’ (Disney+)

