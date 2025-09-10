Morto Paul Baccaglini, l’ex Iena aveva 41 anni

E’ morto all’età di 41 anni Paul Baccaglini, ex ‘Iena’ e per cinque mesi nel 2017 presidente del Palermo Calcio. A trovare il corpo senza vita di Baccaglini nella sua casa di Segrate, sarebbe stata la compagna nella mattinata di martedì 9 settembre: secondo quanto si apprende si sarebbe trattato di un gesto volontario.

“Ciao Paul. Martedì mattina è venuto a mancare Paul Baccaglini, un nostro inviato che ha fatto parte della squadra de Le Iene qualche anno fa. Abbracciamo forte tutta la sua famiglia”, si legge in un post della trasmissione.

Il cordoglio del Palermo

“Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Paul Baccaglini, presidente dell’US Città di Palermo negli ultimi mesi della stagione 2016-2017”. Così il club rosanero in una nota.

Chi è Paul Baccaglini

Nato a Chicago e cresciuto a Pittsburgh, Paul Baccaglini, italo-americano, si era trasferito in Italia a Padova, dove abitava la madre (italiana). In gioventù era stato un buon giocatore di basket, arrivando a giocare in serie C1. Lasciato lo sport si era poi buttato nel mondo dello spettacolo: alle prime esperienze in radio (Radio Padova e poi Rtl 102.5 per quasi tre anni) era seguita la televisione, come inviato delle Iene. La sua specialità era intervistare in maniera scherzosa personaggi del mondo politico.

Baccaglini per otto anni era stato legato sentimentalmente all’ex Velina Thais Wiggers. Chiusa la parentesi televisiva si era poi interessato al mondo della finanza, diventando un trader. Aveva creato diversi fondi e proprio attraverso uno di questi era arrivato a firmare il precontratto di acquisto della società Palermo, all’epoca militante in serie A. Nel marzo del 2017 era avvenuta la presentazione ufficiale alla stampa con il piano di acquisto e l’illustrazione degli accordi con il suo predecessore Maurizio Zamparini. Il 19 aprile divenne presidente della società rosanero ma alla fine il progettò naufragò: a luglio di quell’anno Zamparini rifiutò la sua offerta di acquisto ritenendola priva di sufficienti garanzie.