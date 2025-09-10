Ascolti tv 9 settembre 2025, La Ruota della Fortuna batte ancora Affari Tuoi

Negli ascolti tv di ieri, martedì 9 settembre, La Ruota della Fortuna ha battuto ancora una volta Affari Tuoi. Nella serata tv di ieri, martedì 9 settembre 2025, in access La Ruota della Fortuna 4.825.000 spettatori, pari al 25.34% di share. Su Rai1 Affari Tuoi 4.088.000 spettatori (21.52%). Nel preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.622.000 spettatori pari al 25.11%. Su Canale5 Avanti un Altro 2.037.000 spettatori (15.63%).

In prima serata su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano 2.542.000 spettatori, pari al 17.61% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore 2.233.000 spettatori con share del 15.95%. Su Italia1 Sarabanda – Il Torneo dei Campioni 950.000 spettatori con il 7.00%. Su Rai2 La Notte dei Serpenti 782.000 spettatori, pari al 5.94%. Su Rai3 La doppia vita di Madeleine Collins 751.000 spettatori (4.54%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca 556.000 spettatori (4.62%). Su La7 In Viaggio con Barbero 576.000 spettatori e il 3.56%. Su Tv8 Bohemian Rhapsody 574.000 spettatori (4%). Sul Nove Comedy Match in replica 438.000 spettatori con il 2.7%. In seconda serata bene Porta a Porta di Bruno Vespa con un pubblico di 553 mila e uno share del 10.3%, prima puntata di stagione.