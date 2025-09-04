Adinolfi si candida come opinionista a ‘Uomini e Donne’. Tina Cipollari: “No grazie”

Gli appassionati di televisione e di gossip sui social network si sono scatenati dopo il botta e risposta tra Mario Adinolfi e Tina Cipollari nato dalle dichiarazioni del giornalista ed ex deputato. Adinolfi, che di recente è stato anche concorrente dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, in una recente intervista concessa al format online ‘Casa Lollo’, ha espresso apertamente un desiderio che coltiverebbe da tempo: diventare opinionista nel celebre programma di Canale 5 ‘Uomini e Donne’, condotto da Maria De Filippi.

Le parole di Adinolfi

Adinolfi ha spiegato che il suo sogno professionale è quello di ricoprire un ruolo simile a quello di Tinì Cansino, storica opinionista dello show. Ha dichiarato: “Il mio sogno professionale, ti faccio una confessione in esclusiva, è fare Tinì Cansino. Io vorrei essere la seconda voce maschile di Uomini e Donne dietro Gianni Sperti. Come Tinì lo è per Tina. Io qualcosina magari la direi in più. Quindi, mi chiedi qual è l’ambizione professionale di Adinolfi? Fare la seconda voce di Uomini e Donne”. Queste parole non sono passate inosservate e sono rapidamente diventate virali sul web, arrivando all’attenzione diretta di Tina Cipollari, storico e amatissimo volto del programma.

La risposta di Tina Cipollari

Su un post Instagram in cui veniva rilanciata l’intervista di Adinolfi, Tina Cipollari ha commentato con la frase lapidaria: “Lui a Uomini e Donne? No grazie, siamo al completo“. Questa reazione è stata accolta con divertimento dai fan del programma, ma sicuramente non ha fatto piacere ad Adinolfi, che non è rimasto in silenzio ma ha subito risposto per le rime, scatenando un vero botta e risposta social.

La controreplica

Al commento di Cipollari, l’ex deputato ha replicato sottolineando con toni critici come secondo lui non sia affatto intelligente “far vedere così esplicitamente che si teme il cambiamento, prima o poi le rendite di posizione cadono per tutti” e sottintendendo dunque che l’opinionista si sentirebbe ‘minacciata’ da un eventuale ingresso del giornalista nel programma. Questo scambio di battute ha scatenato un acceso dibattito sui social network, dove i sostenitori dei due protagonisti si sono schierati tra pro e contro, dando vita a numerosi commenti e discussioni. Alcuni hanno apprezzato l’onestà di Adinolfi nel voler rinnovare il cast del programma, altri invece si sono schierati con Tina Cipollari, contro l’ingresso di nuove figure nell’iconico ruolo di opinionista che da anni le appartiene. Da parte sua, Tina Cipollari non ha ancora replicato all’ultima affermazione di Adinolfi, mantenendo un profilo più riservato dopo la sua prima risposta pungente. Resta da vedere se deciderà di intervenire nuovamente, magari nei prossimi giorni, o se lascerà la questione così com’è. Nel frattempo, la curiosità intorno a questo ennesimo momento di confronto è molto alta, e gli appassionati di ‘Uomini e Donne’ attendono con interesse i prossimi sviluppi per il dating show più seguito in Italia. Resta anche aperta la domanda su cosa ne pensino Maria De Filippi e la produzione della trasmissione con riferimento a questa proposta: finora non si sono registrati commenti pubblici o sui social.