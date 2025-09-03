Chiocci, Ranucci, ascolti in calo, sostituto Maggioni: l’autunno caldo Rai

Il Tg1 sulle spine per il caso Chiocci. Resta o non resta? Monica Maggioni che ha lasciato non solo la Direzione dell’Offerta Informativa Rai, ma addirittura si è dimessa dall’azienda restando solo a capo dei suoi programmi. Il suo incarico è tuttora vacante. Francesco Giorgino e Angela Mariella sembrano i più indicati per essere nominati, ma ancora non è stata presa nessuna decisione. Il dipendente Sigfrido Ranucci che nel suo ‘Diario di un trapezista’ in giro per teatri continua a ‘recitare’ trame sulla libertà di stampa imbavagliata e presentando il libro ‘La Scelta’ che la dice lunga.

Monica Maggioni

Teo Mammucari e Tommaso Cerno che non hanno ancora firmato la loro collaborazione con Domenica In. Sono tanti i nodi al pettine in casa Rai alla vigilia della nuova stagione dei palinsesti che riparte lunedì 8 settembre. In verità non è cominciata con il piede giusto visto che al rientro ‘Affari Tuoi‘ del pilastro Stefano De Martino si è visto superare da ‘La Ruota della Fortuna‘ del competitor Gerry Scotti, il quale non era stato certo tenero con l’azienda di stato facendo riferimento a “trucchetti e furbizie per arrotondare i numeri degli ascolti”.

Stefano De Martino ad Affari Tuoi

Troppe repliche, ascolti in calo

Il tutto dopo un’estate caratterizzata dalle sonore sconfitte proprio per quanto riguarda gli ascolti – soprattutto in prima serata e nella fascia access – a causa delle repliche mandate in onda come se piovesse, dalla crisi di ascolti di Rai3 che senza programmi di approfondimento è precipitata al 2-3% di share. E non ultimo il caso del fatidico sorpasso del Tg5 sul Tg1 che seppure sia stato sporadico ha scatenato una vampata di polemiche politiche e non. Per contro un competitor come Canale5 che invece – proprio in estate – ha potenziato il palinsesto non solo con ‘La Ruota della Fortuna’ ma anche con delle serie tv nuove e in prima visione.