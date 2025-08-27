Talent show, come cambiano cast e giurie

I talent show televisivi affilano le armi in vista dell’ormai imminente nuova stagione. Tra novità e conferme. Nei nuovi ingressi nel ruolo di giurati troviamo Paolo Bonolis al posto di Gerry Scotti a ‘Tu Si Que Vales’, Nek che sostituisce Gigi D’Alessio a ‘The Voice Senior’, Francesco Gabbani che si siede sulla poltrona di Manuel Agnelli dall’11 settembre a ‘X Factor’ su Sky dividendo il tavolo con Jake la Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro. In conduzione c’è sempre Giorgia. Alessandro Cattelan in giuria dal 5 settembre a ‘Italia’s got talent’ su Disney+ a fianco di Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Frank Matano. In conduzione tornano Aurora e Fru dei The Jackal. ‘

Paolo Bonolis

Il cast completo di ‘Ballando con le stelle’

Ballando con le stelle’ ha completato il cast dei concorrenti. L’ultimo a unirsi al gruppo è uno di casa, Paolo Belli, che – nell’anno del ventennale del programma – Milly Carlucci ha voluto come ballerino. Il programma riparte il 27 settembre e il cast è di prim’ordine: da Barbara d’Urso a Nancy Brilli, da Andrea Delogu a Francesca Fialdini e Beppe Convertini, dagli sportivi Fabio Fognini e Filippo Magnini a Rosa Chemical, Maurizio Ferrini nelle vesti della Signora Coriandoli, Marcella Bella e Martina Colombari. Confermatissima la giuria, nonostante il caso Mariotto dell’anno scorso: Guillermo è con la presidente Carolyn Smith, con Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

Francesca Fialdini

Dal 26 settembre sempre su Rai1 scatta ‘Tale e Quale Show’ con Carlo Conti e la giuria confermata con Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello più un quarto a turno. Da metà novembre a ‘The Voice Senior’ c’è l’esordio di Nek nella squadra di Antonella Clerici che schiera Loredana Bertè, Arisa e Clementino.

I talent di Canale 5

Canale5 risponde con ‘Tu Si Que Vales‘ al sabato in autunno con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e con la new entry Paolo Bonolis. Ad ‘Amici’ una novità nella squadra dei professori nella categoria Ballo Deborah Lettieri, dopo solo un anno, cede il posto alla rientrante Veronica Peparini. Confermatissimi invece Emanuel Lo e Alessandra Celentano. Confermati in blocco tutti e tre i professori di Canto: Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini.