Trump-Putin, incontro in Alaska: orario del meeting, gli speciali in tv

Cresce l’attesa per l’incontro Trump-Putin di domani, giorno di Ferragosto, ad Anchorage, in Alaska. Un vertice che potrebbe decidere il destino dell’Ucraina e più in generale dei rapporti internazionali e della stessa Europa. Anche le televisioni seguiranno l’evento da tutto il mondo. Ecco l’orario e dove seguire il meeting in Italia.

Trump-Putin: l’orario dell’incontro

Alle 21.30 ora italiana si aprirà il vertice in cui il presidente statunitense Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin si confronteranno sulle soluzioni possibili per far cessare il conflitto tra Ucraina e Russia e anche su altri scenari. Il luogo scelto per il vertice è una base militare ad Anchorage, in Alaska. Al termine è prevista una conferenza stampa dei due leader.

Gli speciali delle testate Rai per seguire l’incontro

Tutte le testate giornalistiche della Rai, senza soluzione di continuità, saranno impegnate a raccontare l’evento e le sue implicazioni a livello geopolitico e strategico con speciali e nelle varie edizioni dei telegiornali e radiogiornali. Lo rende noto la stessa Rai.