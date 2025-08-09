Morto Ludovico Peregrini, il ‘Signor no’ del Rischiatutto

E’ morto Ludovico Peregrini, lo storico ‘Signor No’ di Rischiatutto. Aveva 82 anni.

Nato a Como, dopo la laurea in lettere fu indirizzato da un suo amico già assunto in Rai a proporsi come autore televisivo. E’ è stato autore di molte trasmissioni televisive, i quiz di Mike Buongiorno per la Rai ‘Rischiatutto’, ‘Scommettiamo?’ e ‘Flash’ e quelli nel gruppo Fininvest, ‘I sogni nel cassetto’, ‘Bis’, ‘Superflash’, ‘Pentatlon’, ‘Telemike’ (nel quale era l’interprete della sigla), ‘La ruota della fortuna’, ‘Tutti x uno’, ‘Telemania’, le due edizioni di ‘Allegria!’ e di ‘Tutti in allegria”. Insieme a Davide Tortorella ha collaborato a programmi tra i quali: ‘Bravo Bravissimo’, ‘Genius’ e ‘Il migliore’.

Ha collaborato anche con Gerry Scotti in ‘Vinca il migliore’, ‘Il Quizzone’ e ‘Chi vuol essere milionario?’ e per Mike Buongiorno ha firmato il Festival di Sanremo del 1997.