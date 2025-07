Addio a Claudia Adamo, morta a 51 anni la meteorologa della Rai

La Rai piange Claudia Adamo, responsabile di Rai Meteo, morta ieri all’età di 51 anni. Lo ha reso noto la Rai. Adamo era responsabile di Rai Meteo nell’ambito della direzione Rai Pubblica Utilità e ospite in veste di esperto in trasmissioni e telegiornali. Romana d’origine, figlia d’arte (il padre Luciano, ufficiale dell’Aeronautica, anche lui meteorologo, era a Rai2 negli anni’90).

Il saluto di Matano: “Ciao Claudia, ragazza speciale”

Sul suo profilo Instagram le dice addio Alberto Matano, che l’ha spesso avuta come ospite alla Vita in Diretta: “Ciao Claudia, ragazza speciale, compagna di tante dirette e tante risate. Con il tuo sorriso e i tuoi occhi pieni di luce illuminavi il meteo anche quando il cielo era pieno di nubi. Un grande abbraccio ai suoi cari. Per la famiglia della ‘Vita in diretta’ è un giorno assai triste”.

Unirai, Cordoglio per la scomparsa di Claudia Adamo

Il sindacato Unirai “si unisce al cordoglio per la prematura scomparsa di Claudia Adamo, responsabile di Rai Meteo e volto familiare per tanti telespettatori. Fisica dell’atmosfera, divulgatrice appassionata, Claudia ha saputo unire competenza scientifica e capacità comunicativa, dando un contributo prezioso a Rai Pubblica Utilità e a tutta l’azienda. Con il progetto Green Meteo su Rai Gulp ha mostrato quanto il servizio pubblico possa essere vicino ai giovani e attento all’ambiente. Alla sua famiglia, ai colleghi e agli amici, giunga l’abbraccio sincero di Unirai”. Lo afferma il sindacato dei giornalisti in una nota.