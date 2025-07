‘Domenica In’ più Fazio, Mara Venier fa doppietta 

Domenica sempre più a Mara. Non è un gioco di parole ma sancisce la doppietta che la conduttrice più nota della tv ha messo a segno nella prossima stagione autunnale. Oltre a ‘Domenica In’, Mara Venier alla fine del programma di Rai1 prenderà il treno per Milano per essere puntuale al tavolo di ‘Che Tempo che Fa?’ dopo che Fabio Fazio l’ha contattata per averla come opinionista. A quanto sembra la Rai ha deciso di concedere (o sta per farlo) 15 liberatorie per altrettante puntate della Venier sul Nove. Per quanto riguarda ‘Domenica In’, giunta al 50° anno, la numero 17 con Mara, va detto che, come risulta a LaPresse, la conduttrice non ha ancora firmato il contratto, sebbene dovrebbe trattarsi di una formalità. Probabilmente ci sarà, anche perché la liberatoria per Fazio è stata concessa.

Il forfait di Corsi dovuto ai cambiamenti del progetto

Chi invece non ci sarà a ‘Domenica In’ è Gabriele Corsi, nonostante fosse annunciato alla presentazione dei palinsesti Rai. Il suo entourage ha precisato che “prima dei palinsesti ci è stato presentato dalla Rai un progetto artistico; dopo un mese, quel progetto è radicalmente cambiato”. Un flipper non piaciuto a Corsi e così dopo Nek anche lui ha rinunciato. Che la Venier resti sempre sola sembra essere la soluzione più plausibile. Chissà se non sia proprio questa la volontà della diretta interessata.

Anche Paola Perego da sola, senza Simona Ventura

Resterà sola anche Paola Perego alla guida di ‘Citofonare Rai2’ da gennaio, con il doppio appuntamento nel weekend, in quanto Simona Ventura si è trasferita a Mediaset per condurre il ‘Grande Fratello’. Al contrario della Rai – che ha concesso liberatorie alla Ventura per andare da Fazio – Canale5 dopo ‘L’Isola dei Famosi’ l’ha ingaggiata in esclusiva. Un’altra conduttrice sembra avere ottenuto la quadratura del cerchio. Si tratta di Antonella Clerici che dopo aver firmato il rinnovo con la Rai per ‘È sempre Mezzogiorno’ e ‘The Voice’ probabilmente – se non ci sarà il nuovo programma di Barbara d’Urso su Rai1 – potrà rimanere in onda il venerdì sera anche con ‘The Voice Kids’ nel prossimo inverno e non finire al sabato sera contro Maria De Filippi.