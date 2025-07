Ascolti tv 13 luglio, boom per finale Sinner-Alcaraz a Wimbledon 2025

Domenica 13 luglio dominata negli ascolti dalla finale del torneo dello Slam vinta dall’azzurro. Bene anche la diretta del Mondiale per club in chiaro

La sfida Sinner-Alcaraz con la storica vittoria dell’azzurro in finale a Wimbledon 2025 domina gli ascolti tv di domenica 13 luglio. Il match trasmesso in chiaro su Tv8 ha fatto registrare 4.142.000 spettatori medi con uno share del 29,5%. Tenendo conto dell’ascolto su Tv8, su Sky e del dato della total audience la finale è stata seguita da 5.670.000 spettatori (share 40,4%). Solo su Sky la total audience è stata di 1.528.000 spettatori con uno share del 10,9%. Il post partita è stato seguito da 613.000 spettatori (share 3,6%). Oltre alla finale di Wimbledon, l’attenzione è stata rivolta anche alla finale del Mondiale per club vinta dal Chelsea di Maresca contro il Paris Saint-Germain. Su Canale5, la partita trasmessa in chiaro in prima serata è stata vista da 4.086.000 spettatori con il 26,7% share. In seconda serata, bene il post-partita ‘Fifa Club World Cup 2025 Live’: 19.66% di share attiva con 1.573.000 spettatori.

Gli altri programmi

Sempre nella serata tv di domenica 13 luglio in access su Rai1 ‘Techetechetè top ten’ registra 2.746.000 spettatori e 16,4% di share. Su Canale 5 ‘Paperissima sprint’ 1.325.000 spettatori e 7,8% share. Su Italia1 ‘Ncis-unità anticrimine’ 1.058.000 spettatori e 6,3% share. Su Rai3 ‘L’avversario, l’altra faccia del campione’ 384.000 spettatori e 2,3% share. Su Rete4 ‘4 di sera’ 666.000 spettatori e 3,9% share nelle prima parte e 649.000 spettatori e 3,9% share nella seconda. Su La7 ‘In onda’ 817.000 spettatori e 4,9% share. Su Tv8 ‘Sky Tennis Show’ 1.604.000 spettatori e 9,6% share. Sul Nove ‘Little Big Italy’ 315.000 spettatori e 1,9% share. In prima serata su Rai1 ‘Imma Tataranni sostituto procuratore 2’ 1.856.000 spettatori e 13,3% share. Su Rai2 ‘Facci ridere’ 676.000 spettatori e 4,9% share. Su Italia1 ‘Sarabanda celebrity’ 789.000 spettatori e 6,3% share. Su Rai3 il meglio di ‘Report’ 872.000 spettatori e 5,7% share. Su Rete4 ‘Freedom, oltre il confine’ 520.000 spettatori e 4,1% share. Su La7 ‘Chocolat’ 470.000 spettatori e 3,2% share. Su Tv8 Superbike 202.000 spettatori e 1,5% share. Sul Nove ‘La Corrida’ 503.000 spettatori e 3,5% share.

Gli ascolti Rai

L’appuntamento con la serie ‘Imma Tataranni Sostituto Procuratore’, in onda nella prima serata di domenica 13 luglio su Rai 1, ha registrato 1 milione 856 mila spettatori con il 13,3% di share. Su Rai 2, ‘Facci ridere’ con Pino Insegno e Roberto Ciufoli ottiene il 4,9% di share e 676 mila spettatori, mentre su Rai 3, ‘Report’ si attesta al 5,7% di share e 872 mila spettatori. In seconda serata, sulla rete ammiraglia, ‘Speciale Tg1’ registra il 7,7% di share con 448 mila spettatori. Su Rai 2, nella stessa fascia oraria, sale ‘La Domenica Sportiva Estate’ che ottiene il 6,7% con 343 mila spettatori, mentre su Rai 3 il segmento ‘Report Plus’ registra il 4,7% con 564 mila spettatori e, subito dopo, ‘Dilemmi’ il 4% con 312 mila spettatori. Nel preserale di Rai 1 ‘Reazione a catena’ si attesta al 14,9% di share con 2 milioni 240 mila spettatori e nell’access prime time piace ‘Techetechetè Top Ten’ che segna il 16,4% di share con 2 milioni 746 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1, ‘Linea Blu-Porti d’Italia’ ottiene l’11,4% con 336 mila spettatori, ‘Techetechetè’ il 16,9% di share e 754 mila spettatori, ‘A Sua Immagine viaggio nel Giubileo’ il 16,1% di share con 765 mila spettatori, seguito da ‘A Sua Immagine’ che si attesta al 16% di share con 815 mila spettatori, mentre ‘La Santa Messa’ è stata seguita da 1 milione 513 mila spettatori con il 23,2% di share. Ancora un ottimo risultato per ‘Linea Verde Estate’ al 23,5% di share con 2 milioni 689 mila spettatori e per l’edizione del Tg1 delle 13.30 che vola al 27,2% di share e segna un seguito di 3 milioni 414 mila spettato. Sempre molto seguita anche la rubrica del Tg1 ‘Tg1-Libri’ che sale al 24,6% di share e 3 milioni 65 mila spettatori. Nel pomeriggio ‘Domenica In-il meglio’ segna l’12,7% di share con 1 milione 394 mila spettatori.

Nella programmazione del daytime di Rai 2, l’appuntamento con ‘I mestieri di Mirko’ si attesta al 4,2% di share e 239 mila spettatori, mentre nel pomeriggio emerge il ciclismo con il Giro d’Italia Women al 5,9% con 686 mila spettatori e, subito dopo, con la diretta del Tour de France che ottiene il 10,8% con 1 milione 41 mila spettatori, ascolto salito all’ottimo 15,1% con 1 milione 472 mila spettatori per il Tour all’arrivo. Nel daytime di Rai 3, infine, si segnalano ‘Tg3 – Fuorilinea’ con il 4,6% di share e 437 mila spettatori, ‘Newsroom Doc’ di Monica Maggioni con il 7% di share con 733 mila spettatori. La rubrica ‘Tg1 libri’ ha fatto registrare 3.065.231 spettatori e il 24,57% di share.