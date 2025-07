Ascolti tv ieri, su Canale5 Fluminense-Chelsea 2,6 mln e 16.9%

Nella serata tv di ieri, martedì 8 luglio 2025, in access su Rai1 ‘Techetechetè‘ 2.951.000 spettatori (18%). Su Canale5 ‘Paperissima Sprint’ 2.308.000 spettatori pari al 15%. Su Rai3 ‘Un Posto al Sole’ 1.457.000 spettatori (8.8%). Su La7 ‘In Onda’ 1.279.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 ‘4 di Sera News’ 850.000 spettatori e il 5.5% nella prima parte e 889.000 spettatori e il 5.3% nella seconda. Su Rai2 ‘Tg2 Post’ 690.000 spettatori con il 4.1%. Sul Nove ‘The Cage Prendi e Scappa’ 613.000 spettatori con il 3.8%. In prima serata su Rai1 ‘Un duca all’improvviso’ 2.529.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Canale5 la partita del Mondiale per Club Fluminense-Chelsea 2.626.000 spettatori con share del 16.9%. Su Rai2 la replica di ‘Enricomincio da Me’ 790.000 spettatori pari al 6.3%. Su Italia1 ‘La rivolta delle ex’ 846.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 ‘Kilimangiaro On the Road’ 647.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 ‘È Sempre Cartabianca’ 787.000 spettatori (7%). Su La7 ‘In Onda Prima Serata’ 738.000 spettatori e il 4.8%. Sul Nove ‘Vasco Modena Park’ 302.000 spettatori con il 3.1%. Su Tv8 ‘Quattro matrimoni e un funerale’ 27.000 spettatori (1.9%).