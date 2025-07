Su Rai1 Techeteche Top Ten 2,9 mln (20.5%), su Rai3 'Report' 1,4 mln (10,3%)

Nella serata tv di ieri, domenica 6 luglio 2025, in access su Rai 1 ‘Techeteche Top Ten’ 2.951.000 spettatori (20.5%). Su Canale5 ‘Paperissima Sprint’ 2.351.000 spettatori pari al 16.3%. Su La7 ‘In Onda’ 892.000 spettatori (6.2%). Su Rete4 ‘4 di Sera Weekend’ 696.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 788.000 spettatori e il 5.4% nella seconda. Sul Nove ‘Little Big Italy’ 324.000 spettatori (2.3%). In prima serata su Canale5 ‘La Notte nel Cuore’ 1.812.000 spettatori con share del 15.9%. Su Rai1 la replica di ‘Imma Tataranni Sostituto Procuratore2’ 1.656.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Rai2 ‘Facci Ridere’ 754.000 spettatori (6%). Su Italia1 ‘Sarabanda Celebrity’ 813.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 ‘Report’ 1.436.000 spettatori pari al 10.3%. Su Rete4 ‘Freedom Oltre il Confine’ 628.000 spettatori (5.3%). Su La7 ‘Nel nostro cielo un rombo di tuono’ 214.000 spettatori e l’1.8%. Su Tv8 ‘I delitti del BarLume’ 254.000 spettatori (1.9%). Sul Nove la replica de ‘La Corrida’ 412.000 spettatori con il 3.1%. In seconda serata su Rai1 Speciale Tg1 su Rino Gaetano 524.000 spettatori con il 10%.

