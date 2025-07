Lo storico programma di Gianni Boncompagni rivoluzionò il piccolo schermo

Tv: 30 anni fa terminava ‘Non è la Rai’, lo storico programma con il quale Gianni Boncompagni ha rivoluzionato il linguaggio televisivo italiano.

La celebrazione di Mediaset

Mediaset Extra celebra l’evento domenica 6 luglio, dalle 13.00 alle 18.30, con una selezione di puntate storiche, che si concluderà con quella del 30 giugno 1995: una finale sulle note di T’appartengo e la presenza di alcune delle showgirl più note delle varie edizioni.

Le protagoniste: da Ambra a Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore, Alessia Merz

Il teen-show, autentico fenomeno di costume degli anni Novanta ed oltre, è stata trasmesso in diretta dal 9 settembre del 1991, dallo Studio 1 del Centro Palatino di Roma. Nel varietà pomeridiano – andato in onda per quattro edizioni, prima su Canale 5 e poi su Italia 1 -, una moltitudine di giovani popolava il palcoscenico e intratteneva il pubblico con giochi, musica e balletti.

La prima stagione fu condotta da Enrica Bonaccorti, la seconda da Paolo Bonolis e le ultime due da Ambra Angiolini. A cura di Boncompagni, le scenografie e – soprattutto – la regia.

Il primo programma d’intrattenimento quotidiano delle allora Reti Fininvest ha lanciato una serie di personaggi femminili la cui carriera è poi esplosa nel mondo del cinema, come per Claudia Gerini e Sabrina Impacciatore, o proseguita sul piccolo schermo, come per Alessia Mancini, Alessia Merz, Miriana Trevisan, Laura Freddi e Antonella Elia.

