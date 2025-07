Svelata anche la location della nuova edizione, il Calalandrusa Beach&Nature Resort in provincia di Catanzaro

Temptation Island 2025 sta per partire. La nuova edizione del docu-reality inizia giovedì 3 luglio, trasmessa in prima serata su Canale 5. Filippo Bisciglia racconterà le storie e i sentimenti di sette coppie non sposate e senza figli in comune pronte a comprendere lo stato della propria storia d’amore. Le coppie decidono di mettersi in gioco, affrontando un’esperienza senza filtri per scoprire la vera natura del loro legame e provare a rispondere ad alcune domande fondamentali per continuare a vivere un rapporto di coppia. “L’amore che c’è tra di noi è autentico? La vita di coppia è la vita che voglio? Posso davvero fidarmi della persona che ho al mio fianco? Lui/lei è la persona giusta con cui costruire un futuro insieme?”. Un’esperienza senza precedenti per le sette coppie che si troveranno faccia a faccia con dubbi, conferme, insicurezze e nuove consapevolezze.

Le coppie concorrenti

Le coppie concorrenti: Valentina, 32 anni e Antonio 33 anni, fidanzati da 1 anno; Alessio, 39 anni e Sonia M., 48 anni, fidanzati da 8 anni; Maria Concetta, 37 anni e Angelo, 33 anni, fidanzati da poco più di 1 anno e mezzo; Simone, 28 anni e Sonia B., 25 anni, fidanzati da 6 anni; Denise, 36 anni e Marco 31 anni, fidanzati da 4 anni; Lucia, 27 anni e Rosario 29 anni, fidanzati da 2 anni; Sarah, 24 anni e Valerio, 26 anni fidanzati da 5 anni.

Valentina e Antonio – Valentina, 32 anni, lavora stagionalmente nella ristorazione è fidanzata da 1 anno con Antonio, 33 anni, responsabile di un’acciaieria. Convivono da 4 mesi a Monfalcone (GO).

Scrive Valentina a “Temptation Island” perché non si fida di Antonio. Durante questo anno di fidanzamento lui ha commesso diversi errori, tra cui una relazione parallela. Valentina vuole metterlo alla prova anche se è convinta che usciranno separati. Antonio partecipa a Temptation Island perché nonostante sia consapevole di aver commesso degli errori è sicuro che usciranno dal programma più forti di prima.

La location

A condurre il racconto di questo intenso viaggio antropologico Filippo Bisciglia, attento a restituire le emozioni più profonde e autentiche dei protagonisti, tra sorrisi, lacrime, momenti di riflessione ma anche di divertimento spensieratezza e gioco. Il loro viaggio prende il via in Calabria, nel Calalandrusa Beach&Nature Resort (in provincia di Catanzaro), piccolo angolo di paradiso immerso nel verde, un luogo ricco di vegetazione con ampi giardini affacciato direttamente sulle acque cristalline del mar Ionio. Qui le sette coppie, dopo lo sbarco dal caicco, si dividono e vivono in due villaggi separati. Con loro, 26 single, 13 donne e 13 uomini, divisi nei rispettivi villaggi.

I single

Giorno dopo giorno la convivenza con i single porta i fidanzati e le fidanzate ad aprirsi, raccontarsi, scoprire nuovi lati di sé, ma soprattutto riflettere e confrontarsi sulla propria relazione che non sempre è solida come si pensa. I single sono: Alessia, Marianna, Alice, Rebecca, Marta, Mariela, Nicol, Eva, Ylenia, Claudia, Ary, Arianna e Ale; e Diego, Emanuele, Flavio, Lorenzo, Manuel, Gabriel, Andrea, Francesco, Salvatore, Mariano, Alessandro, Matteo ed Edoardo.

Le donne single

Alessia, 24 anni vive in provincia di Napoli. Studia psicologia all’università.

Marianna, 23 anni vive a Napoli. Lavora come front office in una concessionaria di moto.

Alice, 20 anni vive in provincia di Novara. Diplomata in psicologia, è’ dipendente presso un aeroporto privato. Ha studiato danza presso l’accademia- teatro alla Scala di Milano.

Rebecca, 22 anni vive in provincia di Torino. E’ un’hostess di volo e ha vissuto per un periodo negli Stati uniti.

Marta, 21 anni vive a Roma. Studia Medicina all’università, vorrebbe diventare un chirurgo estetico.

Mariela, 27 anni è nata a Santo Domingo ma vive a Genova da quando ha 12 anni. Si è laureata in Educazione Professionale.

Nicol, 27 anni viva a Roma. Lavora come magazziniera.

Eva, 28 anni vive a Livorno. Studia per diventare una personal trainer.

Ylenia, 30 anni vive a Roma. E’ laureata in Economia e Management. Ha lavorato per tre anni in uno studio di commercialisti, ma ora insegna salsa e bachata.

Claudia, 26 anni vive a Bari. Lavora nella pizzeria del fratello.

Ary, 22 anni vive a Roma. E’ studentessa di Digital Marketing e lavora nel negozio di abbigliamento della mamma.

Arianna, 31 anni vive a Parma, è figlia unica e vive con i genitori. Fa volontariato per gli animali.

Ale, 25 anni vive a Teramo. Lavora come operatrice nel settore estetico.

Gli uomini single

Diego, 44 anni, vive in provincia di Roma. Ha una sua tappezzeria. Ha due figli ai quali è molto legato.

Emanuele, 29 anni vive a Milano. E’ fisioterapista e lavora con il fratello gemello presso il loro studio. Suo papà è stato un portiere di serie A.

Flavio, 24 anni, vive in provincia di Firenze. E’ un calciatore, ha fatto molti sacrifici per inseguire il suo sogno.

Lorenzo, 22 anni vive a Pavia. Lavora come personal trainer ed è anche allenatore di basket.

Manuel, 26 anni nato in provincia di Pavia, vive a Milano. E’ una guardia giurata.

Gabriel, 25 anni vive a Napoli. Laureato in Economia, è un data analyst.

Andrea, 29 anni viva a Latina. Laureato in Economia, è caposquadra presso una ditta di logistica.

Francesco, 24 anni vive in provincia di Caserta. E’ laureato in Scienze motorie, e spera di diventare un insegnante.

Salvatore, 27 anni vive a Palermo. E’ un autista NCC.

Mariano, 32 anni vive a Pozzuoli. E’ un operaio specializzato in impianti di rete elettrica ed elettronica.

Alessandro, 36 anni vive a Napoli. E’ un rappresentante di abbigliamento e ha prodotto una sua linea.

Matteo, 28 anni vive a Ravenna. E’ un tecnico metalmeccanico.

Edoardo, 25 anni vive a Roma. E’ un service manager per un’azienda informatica.

I falò

Durante il periodo di permanenza, attesissimi i falò, immancabile appuntamento sulla spiaggia dove fidanzati e fidanzate sono chiamati da Filippo per nuovi e importanti svelamenti mostrati attraverso video che rivelano cosa accade nei rispettivi villaggi. Ma, capita spesso che alcuni video vengano anticipati nel Capanno, luogo di incontro all’interno dei villaggi.

Qui, dopo aver visto comportamenti inusuali dei propri fidanzati/e le reazioni a caldo spesso sfociano con rabbia e delusione in immediate richieste di falò di confronto anticipato. Occasione importante per guardare negli occhi il/la partner nella speranza di capire davvero se esistono ancora i presupposti per continuare la loro storia d’amore o scegliere di interrompere la relazione.

Quando il viaggio nei sentimenti volge al termine i componenti delle coppie rimaste in gioco devono sciogliere ogni dubbio all’immancabile e attesissimo falò di confronto finale. Sarà proprio qui che i protagonisti decideranno se l’amore vince su tutto o se la distanza ha creato la temuta crisi.

“Decidi di uscire dal programma con la/il tua/o fidanzata/o o decidi di uscire da solo/a? chiede Filippo Bisciglia. Le puntate del docu-reality oltre che su Canale 5 sono fruibili dopo la messa in onda sulla rete ammiraglia Mediaset anche su Mediaset Infinity e su Witty Tv.

