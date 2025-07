Si decide il vincitore tra Cristina, Omar, Mario, Loredana, Teresanna e Jey. I pronostici sui favoriti

L’Isola dei famosi 2025 è al suo atto conclusivo. La finale è in programma domani, mercoledì 2 luglio. L’ultima puntata del programma condotto da Veronica Gentili, prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia, sarà trasmessa in diretta in prima serata su Canale 5. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli.

Una puntata ricca di momenti decisivi e colpi di scena: chi tra Cristina Plevani, Omar Fantini, Mario Adinolfi, Loredana Cannata, Teresanna Pugliese e Jey Lillo si aggiudicherà la vittoria?

Cosa aspetta i finalisti, i televoti flash

I finalisti dovranno affrontare alcune prove individuali che li costringeranno ad andare oltre i propri limiti. Per ognuno di loro, inoltre, sono attese grandi sorprese e profonde emozioni.

Per la prima volta, i concorrenti rimasti in gioco avranno la possibilità di vedere come sono realmente cambiati dopo due mesi sull’Isola. In studio tutti gli ex naufraghi.

Una serie di televoti flash decreterà il vincitore di questa edizione de L’Isola dei famosi.

Gli ultimi tramonti a Cayo Paloma

Intanto, in vista della finale, i naufraghi si stanno godendo tutti insieme gli ultimi tramonti di Cayo Paloma e approfittano del momento per fare un resoconto dell’avventura che sta per concludersi.

Non mancano i momenti di confidenze. Mario e Teresanna decidono di aprirsi con i naufraghi e raccontano alcuni aneddoti delle loro vite personali. E mentre Loredana si dice felice di aver portato il suo messaggio vegan, Omar e Cristina si ritagliano un momento per rivivere insieme i ricordi più significativi di questa esperienza. A portare un po’ di spensieratezza ci pensa Jey che, con un nuovo numero di magia, diverte il gruppo. Loredana, invece, decide di cambiare look per la finale e, improvvisandosi parrucchiera, si taglia i capelli con il machete.

Nell’ultimo weekend sulla Playa, invece, lo Spirito dell’Isola ha invitato Loredana, Omar e Cristina ad affrontare una nuova missione. I tre, carichi di aspettative, sono saliti su una barca approdata sull’incantevole e misteriosa Cayo Mayor. Ad accoglierli sul molo c’era una pergamena che ha rivelato la missione loro affidata: individuare una scuola elementare nascosta tra le insenature dell’isola e, successivamente, inoltrarsi nella giungla per recuperare materiale didattico destinato ai bambini.

I tre hanno accettato la sfida con entusiasmo e si sono messi in cammino tra la vegetazione. Dopo un’attenta esplorazione, hanno portato a termine con successo l’incarico e sono stati accolti dagli alunni della scuola con abbracci calorosi ed emozionanti. A rendere il momento ancora più intenso è stata un’inaspettata ricompensa: un pescatore del posto ha donato loro un grosso pesce da condividere con l’intero gruppo.

L’entusiasmo, però, è stato spazzato via da nuove piccole tensioni. A causa di alcune divergenze, Teresanna e Omar hanno finito per scontrarsi in un faccia a faccia. Lui l’ha accusata di essere troppo autoritaria, mentre lei lo ha rimproverato per i pregiudizi infondati che nutre nei suoi confronti. In vista della finale, i concorrenti hanno poi ripercorso insieme quanto vissuto nel corso di queste settimane.

I pronostici sul vincitore

Grande equilibrio per la vittoria finale, come riporta Agipronews, che vede cinque concorrenti tutti molto vicini: su William Hill comanda l’ex tronista di Uomini e Donne Teresanna Pugliese, offerta a 2,50 sul conduttore televisivo e radiofonico Omar Fantini, dato a 3. Chiude il podio virtuale Cristina Plevani, vincitrice della prima storica edizione del Grande Fratello, proposta a 3,50 su Planetwin365, tallonata dal politico Mario Adinolfi a 3,75. All’ultimo posto in lavagna Loredana Cannata, outsider per il successo a 5 volte la posta.

