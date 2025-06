da Instagram

'Affari Tuoi' leader nell'access time

Nella serata tv di ieri, giovedì 26 giugno, in access su Rai1 ‘Affari tuoi’ registra 4.281.000 spettatori e 26.5% share. Su Canale5 ‘Paperissima sprint’ 2.053.000 spettatori e 13.7% share. Su Rai2 ‘Tg2 post’ 471.000 spettatori e 2.9% share. Su Italia1 ‘Ncis-unità anticrimine’ 999.000 spettatori e 6.3% share. Su Rai3 ‘Generazione bellezza’ 788.000 spettatori e 5.2% share e ‘Un posto al sole’ 1.193.000 e 7.3% share. Su Rete4 ‘4 di sera’ 967.000 spettatori e 6.4% share nella prima parte e 873.000 spettatori e 5.3% share nella seconda. Su La7 ‘Otto e mezzo’ 1.224.000 spettatori e 7.7% share. Su Tv8 ‘Foodish’ 430.000 spettatori e 2.8% share.

Su Nove ‘The Cage–Prendi e Scappa’ 458.000 spettatori e 2.9% share. In prima serata su Rai1 per la replica di ‘Don Matteo’ 2.322.000 spettatori e 17% share. Su Canale5 il match del Mondiale per club tra Juventus e Manchester City 3.218.000 spettatori e 20.9% share. Su Rai2 ‘Ore 14 sera’ condotto da Milo Infante 880.000 spettatori e 8.1% share. Su Italia1 ‘Hitch, lui si che le capisce le donne’ 881.000 spettatori e 6.7% share. Su Rai3 ‘Estati senza fine’ 448.000 spettatori e 3% share. Su Rete4 ‘Dritto e rovescio’ condotto da Paolo Del Debbio 799.000 spettatori e 7.4% share. Su La7 ‘Piazzapulita’ di Corrado Formigli 659.000 spettatori e 4.5% share. Su Tv8 ‘Money Road’ 389.000 spettatori e 2.7% share. Su Nove ‘Francesco Cicchella – Bis’ 321.000 spettatori e 2.3% share.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata