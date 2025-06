La rivelazione al programma 'Ore 14 Sera' condotto da Milo Infanta

Nuove rivelazioni sul delitto di Garlasco. Martello, attizzatoio, mazzetta e piccozza non sarebbero stati rinvenuti nella roggia di Tromello, a pochi passi da una casa di famiglia delle gemelle Cappa, come dichiarato da più di una persona, ma sarebbero state consegnate ai carabinieri da un nuovo supertestimone. È quanto svelato a Ore 14 sera, in onda su Rai2 e diretto da Milo Infante, in merito al delitto di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Sempre oggi sono arrivate le parole della famiglia Poggi che ha difeso il figlio dalle ultime ricostruzioni dei media secondo cui Marco non sarebbe stato in Trentino con nei giorni dell’assassinio.

Gli attrezzi consegnati da un nuovo supertestimone

Lo scorso mese di maggio, gli investigatori dragarono la roggia con la tecnica dello svuotamento. A quanto risulta a Ore 14 sera, gli attrezzi non furono ritrovati nel letto della roggia, ma furono consegnati ai carabinieri. Ci sarebbe dunque un nuovo supertestimone che potrebbe far luce sulla morte di Chiara Poggi.

Dai primi risultati sulle analisi dell’immondizia di casa Poggi ci sarebbe il dna di Chiara e di Alberto Stasi. Questo potrebbe escludere Andrea Sempio, indagato in concorso in omicidio. Il commento di Milo Infante pic.twitter.com/TOw9x0kgWc — ore14rai2 (@ore14rai2) June 26, 2025

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata