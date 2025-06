L'intervista a Papa Leone XIV ottiene il 23,6% di share, buoni risultati per Ore 14 di sera con 969mila spettatori

Gli ascolti tv del giovedì sera di Rai2 si accendono con l’approfondimento di “Ore 14 di sera“, condotto da Milo Infante. Nel corso delle tre ore di diretta, affiancato da ospiti di rilievo, il programma ha analizzato i principali casi di cronaca italiana: dal mistero della scomparsa di Liliana Resinovich, agli sviluppi su Villa Pamphili, fino alla riapertura dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, con particolare attenzione all’analisi dei reperti raccolti sulla scena del delitto. La trasmissione ha registrato 969mila spettatori, pari all’8,6% di share, superando “Dritto e Rovescio” su Rete4, che si è fermato a 954mila spettatori e all’8,3% di share.

L’intervista a Papa Leone XIV ottiene il 23,6% di share

“La crisi internazionale tiene alta l’attenzione del pubblico che conferma l’interesse per l’informazione Rai: l’edizione del Tg1 delle 20 di ieri, con in apertura un’intervista esclusiva e a tutto campo a papa Leone XIV, ha ottenuto un seguito di quasi 3 milioni e mezzo di telespettatori (3 milioni 491mila) e realizzato il 23,6% di share”. Lo comunica la Rai in una nota.

Gli ascolti tv della mattinata

“Nella mattina di Rai 2 emergono: ‘Tg2 Italia Europa’ al 4,7% di share e 179 mila telespettatori, ‘Tg2 Tutto il bello che c’è’ al 6,9% di share e 820 mila spettatori, e ‘Tg2 Medicina 33’ al 6,2% di share e 729 mila spettatori. In evidenza nel pomeriggio, ancora una volta, ‘Ore 14’ che mantiene l’8,8% di share e sale a 922 mila spettatori. Nel Day time di Rai 3 spiccano ‘Tgr Buongiorno Italia’ che sfiora il 13% di share (12,9%) con 457 mila spettatori e ‘Tgr Buongiorno Regione’ all’11,1% (484 mila). ‘Agorà Estate’ ottiene il 4,3% con 176 mila spettatori, ‘Agorà Extra’ il 4,1% con 155 mila ed ‘Elisir estate. Il meglio di’ il 5,5% di share e 220 mila spettatori. Bene ‘Mixer storia – la storia siamo noi’ con il 4,9% di share (245 mila spettatori), ‘Tg3 Fuori Tg’ con il 5,9% di share (517 mila spettatori) e ‘Quante storie’ al 4% di share e 415 mila spettatori – conclude la Rai – Buoni ascolti anche per ‘Tgr Leonardo’ che raggiunge l’8,3% di share e 843 mila spettatori, per ‘Il provinciale’ che registra il 4,4% di share (351 mila spettatori) e ‘Di là dal fiume e tra gli alberi’ con il 4,6% di share (328 mila spettatori). Infine ‘Overland. L’estremo Sud-Est’ ottiene il 6,8% e 488 mila spettatori e ‘Geo Magazine’ l’8,2% di share con 680 mila spettatori”.

Don Matteo 13 il programma più seguito

Tornando alla prima serata, su Rai1 la replica di ‘Don Matteo 13‘ è stato il programma più seguito con 2 milioni e 310mila spettatori e share del 15,8%. Su Rai3 ‘Tognazzi-La Voglia Matta di Vivere’ ha totalizzato invece il 3,4% di share con 558mila spettatori. Per quanto riguarda le altre reti Mediaset su Canale5 ‘Avanti un Altro’ ha tenuto davanti allo schermo un milione e 646mila spettatori con share dell’11,5%, mentre su Italia1 la partita del Mondiale per Club tra Inter Miami e Porto è stata vista da un milione e 373mila spettatori con share dell’8,5%. Su La7 ‘Piazzapulita’ è stato sguito da 779mila spettatori con share del 5%, su Tv8 invece il reality ‘Money Road-Ogni Tentazione ha un prezzo’ ha collezionato 406mila spettatori con il 2,6% di share. Infine sul Nove ‘Sinceramente Persia – One Milf Show’ ha totalizzato il 2,7% di share con 409mila spettatori.

Nella seconda serata domina Overland

Per quanto riguarda la seconda serata “si segnala il 9,5% di share (695 mila spettatori) ottenuto da ‘Il mondo con gli occhi di Overland’ e, nella notte il 6,1% di share (236 mila spettatori) segnato da ’21° secolo testimone e…’. Su Rai 2, in evidenza ‘Generazione Z’ che si attesta al 7 % di share e 227 mila spettatori, mentre su Rai 3, l’informazione di ‘Tg3 Line Notte’ ottiene il 4,1% di share (229 mila spettatori).

Rai 1 leader del preserale

Rai 1 “è sempre leader degli ascolti nel preserale con ‘Reazione a catena’ al 23,1% di share e 2 milioni 937 mila spettatori e in access prime time dove emerge ‘Affari tuoi’ con il 25,9% di share e 4 milioni 397 mila spettatori. Sempre bene, nello stesso segmento orario, anche le proposte di Rai 3 con la trasmissione cult ‘Blob di tutto di più’ al 5,4% di share e 796 mila spettatori, ‘Generazione bellezza’ al 5,3% e 737 mila spettatori e ‘Un posto al sole’ all’8% di share e 1 milione 359 mila spettatori. Nel daytime di Rai1, ‘Unomattina Estate’ registra un netto del 16,8% con 656 mila spettatori, la diretta a cura del Tg1 dell’Assemblea generale della Corte di Cassazione il 9,7% di share (381 mila spettatori), ‘Camper in viaggio Toscana’ ottiene il 11,1% con 544 mila spettatori, mentre ‘Camper’ il 16% di share e 1 milione 379 mila spettatori. Nel pomeriggio ‘La volta buona Estate’ segna il 14% e 1 milione 342 mila spettatori, mentre la soap ‘Ritorno a Las Sabinas’ si attesta al 10,1% con 723 mila spettatori. Sempre bene ‘La vita in diretta’ che registra il 21,9% di share con 1 milione 685 mila spettatori”.

