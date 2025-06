Tornano 'Processo del Lunedì', Sandokan, Goldrake e Stanlio e Ollio

Barbara d’Urso non c’è nei palinsesti provvisori della stagione autunnale, nonostante i rumors circolati su un suo possibile ritorno con un programma Fremantle. Confermati i tagli di diversi programmi di seconda e terza serata, sia per motivi di ascolti sia a causa della spending review. Tra cui ‘Tango’ e ‘Generazione Z’. A riguardo viene da pensare alle parole di Emma D’Aquino nell’ultima puntata di ‘Sabato in diretta’ che forse rappresenta l’eccezione della regola. La conduttrice congedandosi disse che il programma non sarebbe continuato nella stagione successiva. Seppure gli ascolti siano stati in media intorno al 12% con punte del 15% (dopo aver preso la linea al 6%) e il programma non aveva costi esasperati, essendo Emma D’Aquino un’interna Rai. In quella fascia pomeridiana del sabato di Rai1 ci sarà ‘Ciao Maschio’ con Nunzia De Girolamo. Anche Elisa Isoardi torna nel primo pomeriggio del sabato alla guida di un nuovo format che dovrebbe chiamarsi ‘Bar Centrale’. ‘Da noi… a Ruota libera’ con Francesca Fialdini resta nella collocazione attuale della domenica dopo Mara Venier. Al fianco della zia della tv italiana ci sarà Gabriele Corsi ma non più Nek che all’ultimo momento pare sia saltato. Flavio Montrucchio affiancherà Anna Falchi ai ‘Fatti Vostri’. Alessandro Cattelan al momento lascia la Rai per ‘Italia’s Got Talent’. Antonella Clerici con ‘The Voice senior’ resta al venerdì sera, mentre con il ‘The Voice Kids’ approda al sabato sera, sempre su Rai1, ma con Maria De Filippi competitor su Canale5.

Torna il ‘Processo del Lunedì’ su Rai2 con la conduzione di Paola Ferrari e Marco Mazzocchi, la storica trasmissione che vide agli albori due colossi del calibro di Enrico Ameri e Aldo Biscardi in conduzione. Lo apprende LaPresse. Le ultime edizioni sono state condotte da Enrico Varriale con Andrea Delogu nel 2016. Ma non è l’unica novità dei palinsesti provvisori autunnali. Tornano anche ‘Sandokan’, con una nuova versione, ‘Stanlio e Ollio’ con 60 cortometraggi restaurati sotto la regia di RaiCinema e ‘Goldrake’ su RaiKids. Tra i doc si evidenziano i ‘100 anni di Camilleri’, ‘Fiumicino 1985 attacco all’aeroporto’, ‘Essenzialmente Rino Gaetano’, ‘Le mille luci di Antonello Falqui’. Tra le fiction spicca ‘La Preside’ con Luisa Ranieri, la quinta stagione di ‘Morgane detective geniale’ e la prima in Rai di ‘C’è ancora domani’ con Paola Cortellesi e la serie ‘Ulisse’ curata da RaiCultura. Conferma per ‘Sapiens’, ‘Geo’ e ‘Kilimangiaro’. Così come per tutti i programmi dell’approfondimento della prima serata. Mentre per ‘Petrolio’, ‘XXI Secolo’, e il nuovo programma di Giovanni Minoli se ne parlerà nel 2026.

