Francesca Barra

Su Canale 5 da lunedì 30 giugno 'Morning News' con Dario Maltese

Decise da Mediaset le conduzioni dei programmi estivi. L’estate dell’informazione dell’azienda di Cologno Monzese vedrà su Retequattro, ‘4 di sera’, dal 23 giugno, dal lunedì al venerdì, condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti. Mentre Costanza Calabrese condurrà i weekend estivi. Quest’ultima sarà al timone del programma di access prime-time in agosto (dal 4 al 24 agosto). La coppia Barra e Poletti torna dal 25 agosto fino alla ripresa di Paolo Del Debbio a settembre. Va detto che dopo un lungo periodo di lavoro ‘no stop’ la coppia Barra-Poletti si è meritata una ventina di giorni di ferie ad agosto. Su Canale 5, da lunedì 30 giugno, al via ‘Morning News’ condotto da Dario Maltese, in studio Carolina Sardelli. In prima serata su Retequattro, restano in onda ‘Quarta Repubblica’, ‘È sempre Cartabianca’ e ‘Quarto Grado’. Dal 25 giugno torna come ogni estate in onda di mercoledì ‘Zona Bianca’.

