Tra gli ospiti della puntata in onda questa sera anche l'uomo condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio

Dopo il successo della quinta stagione di Belve, arriva in prima serata su Rai2, Belve Crime, ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle. Fagnani intervista colpevoli e protagonisti di vicende di cronaca nera. Tra gli ospiti della puntata Massimo Bossetti che c oncede un’inedita e lunga intervista.

Massimo Bossetti e l’omicidio di Yara Gambirasio

Massimo Bossetti è stato condannato in via definitiva per l’omicidio di Yara Gambirasio, la 13enne scomparsa a Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo, il 26 novembre 2011 e ritrovata cadavere tre mesi dopo in un campo di Chignolo d’Isola, a pochi km dal paese in cui viveva la ragazzina. Il muratore, arrestato nel 2014, a quasi 4 anni dalla scomparsa della giovane, è stato intervistato da Francesca Fagnani nel carcere di Bollate (Milano).



Massimo Bossetti il dna sugli slip di Yara

“Come ci è finito il suo dna sugli slip di Yara Gambirasio?”. E’ una delle domande poste da Francesca Fagnani a Massimo Bossetti nel corso della puntata di Belve Crime. “E’ tutto assurdo, anomalo e incompreso. E’ quello che vorrei capire anche io”, risponde l’uomo spiegando le differenze tra dna nucleare e il dna mitocondriale. “Il dna nucleare che normalmente si dovrebbe disperdere in poche settimane era ancora presente, mentre quello mitocondriale che non si può disperdere non c’è”, afferma l’ex muratore.

A Belve Crime anche Mario Maccione, una delle Bestie di Satana

Gli altri ospiti di Belve Crime – intervistati in studio – sono Eva Mikula, Tamara Ianni e Mario Maccione. L’intervista a Mario Maccione sarà trasmessa in esclusiva su Rai Play. Maccione era il più giovane componente delle Bestie di Satana che a cavallo tra la fine degli anni ’90 e 2000 hanno sconvolto il Paese con omicidi, istigazioni al suicidio e riti demoniaci. Oggi è collaboratore di giustizia, ha scontato una pena di oltre tredici anni.

Prima delle interviste, la storia di ciascun ospite è introdotta da Stefano Nazzi, giornalista specializzato in cronaca nera, autore di libri e di podcast di grande successo come ‘Indagini’.

Belve Crime, quando va in onda

Belve Crime, condotto da Francesca Fagnani, andrà in onda stasera, martedì 10 giugno, alle 21.25, su Rai2.

