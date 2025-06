La top model si racconta nel programma di Francesca Fagnani, su Rai2

Martedì è andata in onda la quinta e ultima puntata di ‘Belve’, il programma di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle. Tra gli ospiti Bianca Balti.

Bianca Balti si racconta a ‘Belve’

Tante sfide affrontate e superate: attraverso le domande di Fagnani, Balti si racconta senza inibizioni, con simpatia e forza. “Mi ha incastrata di nuovo!” dice la super top model. “Cosa le piace del successo?” domanda Fagnani. “Di poter passare dei messaggi di forza, soprattutto nell’ultimo anno che è stato molto duro”. Proprio su questo Fagnani le chiede: “Quando ha scoperto la malattia ha subito manifestato la volontà di proseguire la sua vita professionale. Ha temuto che i brand potessero sfilarsi?”. “I brand si sono un po’ tolti ma, col senno di poi, dico che è anche normale. Magari sapendo che ero malata non venivano a chiedermi altre occupazioni per cui ho voluto far vedere che c’ero”.

“Questo è stato l’anno più bello della mia vita”

“La risposta del mondo della moda l’ha sorpresa?” indaga Fagnani. “Io volevo suscitare una risposta che non c’è stata. C’è stata poi, dopo Sanremo”. “Dove trova la sua straordinaria forza d’animo?” domanda Fagnani. “Più mi succedono cose difficili, più capisco la mia forza interiore. Questo è stato l’anno più bello della mia vita e lo credo davvero”.

“Essere una top model, come lo è lei, non è come essere una modella: qual è la differenza?” chiede Fagnani. “Dipende. Alcune hanno una luce diversa e io appartengo a questa categoria” risponde Balti con un sorriso “o sennò devi avere una particolare fame. Pensando a certe mie colleghe che hanno raggiunto il top dico che avevano una grande grande fame” e “per cui sono state disposte a bazzicare, a fare, pur di rimanere al top”.

Fagnani le ricorda la sua “famosa” risposta quando disse di pregare “Dio che mi allevi da questa forte attrazione verso il pene”. “Dio l’ha ascoltata?” scherza Fagnani. “Dio ha fatto di più – risponde Balti – mi ha dato il pene migliore al mondo”, riferendosi al fidanzato. “Scriverò un libro dal titolo ‘Come il pene mi ha guarita dal cancro’”, scherza Balti. “Si annuncia come un grande testo scientifico”, chiosa divertita Fagnani.

