La conduttrice: "Chi ti vuole davvero, ti cerca, condivide, si prende cura di te"

Un finale di stagione inedito e toccante per Da noi… a ruota libera, il talk show domenicale di Rai1, che ha visto un cambio di ruoli sorprendente: a prendere in mano le redini della conduzione, insieme con Francesca Fialdini, è stato il cantante Nek.

Fialdini ha aperto le porte del suo mondo interiore “Ad Assisi ho trovato delle risposte. Le mie priorità si sono rovesciate. La fede è questo: uno sguardo luminoso sugli altri, che dà a ciascuno l’importanza che merita”.

E l’amore senza effetti speciali. Non meno autentico il suo pensiero sull’amore. Niente favole, nessun copione da commedia romantica: “Certo che c’è l’amore! Ma niente favole: l’amore vero è fatto di gesti concreti. Chi ti vuole davvero, ti cerca, condivide, si prende cura di te”. Una riflessione potente, che riporta l’amore alla sua essenza: presenza, reciprocità, attenzione. Un sentimento che si misura nei dettagli quotidiani, non nelle dichiarazioni altisonanti.

Ripercorrendo i momenti salienti della sua carriera, la conduttrice ha ricordato con emozione il punto di svolta: la chiamata per Unomattina. “Ricordo l’emozione, non trovavo le parole. Giancarlo Leone, allora direttore di Rai1, mi disse: È un bene, trasformerai la paura in tenacia”. Un aneddoto che racconta quanto la vulnerabilità possa diventare forza, se accolta con fiducia.

Con questa puntata, Da noi… a ruota libera non ha solo chiuso una stagione: ha aperto uno spiraglio su una televisione più umana, più vera, dove le storie contano e le persone si raccontano senza maschere. Un finale che, più che una fine, assomiglia a un nuovo inizio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata